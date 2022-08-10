Тренер Штурма: «Довели Динамо к грани поражения и вылета»

Главный тренер «Штурма» Кристиан Ильцер поделился впечатлениями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (поражение 1:2 в овертайме):

«Это была абсолютная сбалансированная игра, команды были на уровне. Были моменты, когда мы были лучше, и были этапы, когда «Динамо» было сильнее. У нас была инициатива, все было хорошо. Но тогда мы не забили второй гол, хотя у нас были хорошие возможности примерно на 60-й минуте.

Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы поставить такого сильного соперника на колени. Мы довели их к грани поражения и вылета. Просто чего-то не хватило. В этом разница между «Штурмом» и «Динамо». Я горжусь командой, но мы разочарованы и расстроены».