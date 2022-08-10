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Лига чемпионов
10 августа 2022, 12:40 |
2161
1

Тренер Штурма: «Довели Динамо к грани поражения и вылета»

Кристиан Ильцер – о поражении своей команды

10 августа 2022, 12:40 |
2161
1
Тренер Штурма: «Довели Динамо к грани поражения и вылета»
ФК Штурм. Кристиан Ильцер

Главный тренер «Штурма» Кристиан Ильцер поделился впечатлениями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (поражение 1:2 в овертайме):

«Это была абсолютная сбалансированная игра, команды были на уровне. Были моменты, когда мы были лучше, и были этапы, когда «Динамо» было сильнее. У нас была инициатива, все было хорошо. Но тогда мы не забили второй гол, хотя у нас были хорошие возможности примерно на 60-й минуте.

Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы поставить такого сильного соперника на колени. Мы довели их к грани поражения и вылета. Просто чего-то не хватило. В этом разница между «Штурмом» и «Динамо». Я горжусь командой, но мы разочарованы и расстроены».

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Кристиан Ильцер Динамо Киев Штурм - Динамо Штурм Грац Лига чемпионов
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Источник Kleine Zeitung
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Vadum Hrynchuk
...і за інерцією самі цю межу перетнули)
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