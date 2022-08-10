Беседин – слабое звено, удаление в нашу пользу и роль Цыганкова

Без приключений и сложностей добывать победы у нас просто не получается. Я это не только о футболе. Но если говорить исключительно о динамовском «поступе» в квалификации нынешней Лиги чемпионов, то первым напрашивается следующий вывод: чем сложнее, тем проще. А о других выводах читайте ниже.

Игру в основное время динамовцы проиграли

Не вчистую, но все же. Уже с первых минут матча сложилось устойчивое впечатление, что хозяева действовали острее, быстрее и эффективнее. Да, они тоже были далеко не безгрешны в защите и в средней линии особенно (провалы в центре поля были видны невооруженным взглядом), да, свои моменты для взятия ворот имели и гости, но если говорить в целом, «Штурм» заслужил на победу в первые девяносто минут игры.

Почему «Динамо» так неубедительно выглядело в первой части поединка? Точный ответ на этот вопрос знает, разве что, Луческу. Хотя, мне кажется, и он не знает наверняка. Видится, что основную причину можно и нужно искать в скомканной (мягко говоря) межсезонной подготовке. И разбалансированном составе. К тому же, несмотря на отсутствие должного опыта игры на таком уровне, да и мастерства, чего уж там, вице-чемпион Австрии превзошел нашего вице-чемпиона в физике. Однако, подчеркиваю, это касается исключительно основного времени.

Ну и, конечно же, обязательно нужно говорить об индивидуальных ошибках нашей обороны. Забарный еще недавно казался настоящим исполином, на которого претендуют едва ли не все топ-клубы АПЛ. Но по факту Илье еще нужно расти и расти. Не говоря о его коллегах по защите. В этот раз – Сироте.

Беседин – самое слабое звено нынешнего Динамо

Не хочется говорить избытую и неблагодарную фразу – «с Бесединым в составе динамовцы играют априори вдесятером», но что-то в ней действительно есть. Я понимаю, что Луческу ставит на острие атаки именно Артема не от хорошей жизни. Но все равно ведь очевидно, что парень не тянет, у него сейчас не идет игра. Кроме того, что не идет там, где и положено, то есть в нападении, в конкретном матче он еще и «привез» гол после своей дикой обрезки в центре поля.

Может, есть смысл попробовать в нападении кого-то помоложе? Или же в очередной раз сделать ставку на Гармаша?

Вите надо войти

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Цыганков – безусловный герой поединка. Его вынужденное отсутствие ощущалось и в первой игре. А во второй именно Виктор сделал разницу. Причем, что показательно, динамовский лидер, как и его партнеры, расцвел именно во второй части игры. В основное время действия Цыганкова вряд ли можно назвать выдающимися. Но вот в нужное время выстрелил именно он: в его активе гол плюс пас. Благодаря действиям своего вице-капитана «Динамо» и добыло такую необходимую – и для себя, и для таблицы коэффициентов - победу. В составе хозяев такого игрока не нашлось.

В очередной раз хочется процитировать президента вице-чемпионов Австрии, сказавшего сразу после жеребьевки, что противостояние «Штурма» и «Динамо» - это «поединок Давида и Голиафа». Вполне возможно, что босс «черно-белых» уже тогда готовил на всякий случай (то есть поражения) «запасной аэродром». Но сути это не меняет. С точки зрения опыта выступления в еврокубках «бело-синие» на порядок выше «черно-белых».

Именно динамовский опыт и спокойствие в овертайме позволили команде прибавить, переломить игру, тогда как игроки «Штурма» излишне суетились и нервничали.

Динамовцы определенное время имели на одного игрока больше в ответном поединке с «Фенербахче» после удаления Юксека, что позволило им дожать соперника в овертайме. В матче против «Штурма» ситуация повторилась. Правда, удаление Саркарии произошло уже на 105 минуте, когда счет был равным. Тем не менее, именно после удаления Цыганков забил победный мяч.

Бенфика - лакмусовая бумажка нынешнего Динамо

Складывается устойчивое впечатление, что «Динамо» проходило своих соперников по второму и третьему квалифайн раундах чемпионской Лиги не благодаря, а вопреки. Как было сказано выше, без мучений и приключений победы у нас просто не получаются.

С другой стороны, нужно сказать, что хоть динамовские оппоненты и были не робкого десятка, а очень достойные и квалифицированные (особенно вице-чемпион Турции), все же могу сказать, что следующий, последний соперник киевлян на пути в группу ЛЧ – другого поля ягода. «Бенфика» - более сильный, более мастеровитый, более опытный оппонент.

И данное определение – не только по сравнению с «Фенербахче» и «Штурмом», но и по сравнению с «Динамо». Лиссабонская команда оказалась сильнее киевской в минувшем сезоне ЛЧ, когда соперники играли в одной группе. С тех пор, на мой взгляд, «орлы» стали еще сильнее, а вот «Динамо» по понятным причинам ослабло.

Тем не менее, команда Луческу уже дважды доказала, что она может отыскивать внутренние резервы и прибавлять в самый нужный момент. Вполне возможно, что и в этот раз все решится в овертайме. И в нашу пользу.

Хотя, повторюсь, с такими сложностями, что предстоят в будущей игре с «Бенфикой», динамовцам в нынешнем сезоне еще не приходилось сталкиваться.

Вот и посмотрим, на что действительно способно нынешнее «Динамо».