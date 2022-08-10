1 дуэль из 16, 0 ударов по воротам. Почему Беседин провалил игру со Штурмом

Накануне «Динамо» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде в дополнительное время обыграло «Штурм» (2:1), и добыло путевку в раунд плей-офф.

В Австрии не удалось себя проявить с лучшей стороны основному центрфорварду «Динамо» Артему Беседину, который вышел на поле со стартовых минут, но был заменен в конце второго тайма на Владислава Ваната.

За 75 минут, которые Беседин провел на поле, форвард ни разу не пробил по воротам «Штурма», выполнил только 15 передач, из которых точными оказались 11. При этом, 8 пасов со 100%-ной точностью Артем выполнил по направлению назад, а две, направленные вперед, оказались неточными.

Также Беседин не смог порадовать тренерский штаб и болельщиков «Динамо» качеством борьбы за мяч. Форвард выиграл лишь 1 из 16 единоборств, начисто проиграв «второй этаж» - 0 успешных дуэлей из 3.

В «минус» форварду в этой игре можно отнести и 10 потерь мяча.

Напомним, из-за травмы колена Беседин так и не сыграл за «Динамо» в сезоне-2021/22 ни одного официального матча.