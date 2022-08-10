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Лига чемпионов
10 августа 2022, 11:38 | Обновлено 10 августа 2022, 11:39
1754
12

1 дуэль из 16, 0 ударов по воротам. Почему Беседин провалил игру со Штурмом

Статистика говорит не в пользу форварда «Динамо»

10 августа 2022, 11:38 | Обновлено 10 августа 2022, 11:39
1754
12
1 дуэль из 16, 0 ударов по воротам. Почему Беседин провалил игру со Штурмом
ФК Динамо. Артем Беседин

Накануне «Динамо» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде в дополнительное время обыграло «Штурм» (2:1), и добыло путевку в раунд плей-офф.

В Австрии не удалось себя проявить с лучшей стороны основному центрфорварду «Динамо» Артему Беседину, который вышел на поле со стартовых минут, но был заменен в конце второго тайма на Владислава Ваната.

За 75 минут, которые Беседин провел на поле, форвард ни разу не пробил по воротам «Штурма», выполнил только 15 передач, из которых точными оказались 11. При этом, 8 пасов со 100%-ной точностью Артем выполнил по направлению назад, а две, направленные вперед, оказались неточными.

Также Беседин не смог порадовать тренерский штаб и болельщиков «Динамо» качеством борьбы за мяч. Форвард выиграл лишь 1 из 16 единоборств, начисто проиграв «второй этаж» - 0 успешных дуэлей из 3.

В «минус» форварду в этой игре можно отнести и 10 потерь мяча.

Напомним, из-за травмы колена Беседин так и не сыграл за «Динамо» в сезоне-2021/22 ни одного официального матча.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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witcher_rr
Бєсєдін-звичайне поліно,шо значить провалив?він стабільно на свому рівні,ДНО називається
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+3
Gargantua
а Циганков возможно сыграл лучший матч за ДК в своей карьере. Во всяком случае я не помню чтобы Витя в важном матче не терялся в траве а показал себя лидером. Вчера ему это удалось. Надеюсь были скауты и за него дадут хорошие деньги. Жаль если уйдет свободным агентом.
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+2
Nordenus
Я вообще удивляюсь как такие люди как Беседин и Гармаш все еще в Динамо...
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+1
Michael Savchyn
гнати дяттла з команди - наявність його у складі то є гарантія гри у меншості
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+1
Владислав Рейский
Настоящи бомбардир) а если серьезно, то хз тогда чем хуже тот же супряга, жёстко критикуемый
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+1
PETP0
Беседін для Динамо - це п'яте колесо.
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+1
fedd1979
Та про що, блін, мова? Той Бєсєдін реально заколібав уже, і то давним-давно. Його залишення в команді далі можна списувати хіба тілкьи на війну. Але по-моєму, давно слід зробити ставку на молодь і награвати когось на цій позиції. Гірше точно не буде. Стидоба, а не футболіст. Завжди це казав і буду казати. 
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+1
Эмори Блейн
Цікаво,а яку гру Бєсєдін не провалив? Може він гарний хлопець і багато бігає на тренуваннях,але,якщо не дано,то не дано... 
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+1
Gargantua
даже не знаю на сколько еще хватит терпения Луческу. Беседин просто технически очень слабый футболист, и никакой дисциплиной этого не компенсировать.
не могу понять чем хуже Ванат. Очень конечно не вовремя сломался Супряга, сейчас был бы основным. По предсезонке было ощущение что он поумнел, и стал понимать какую работу от него ожидают.
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+1
nivava
Ну от Гармаша бывает залетает. Вот вчера, чуть перекладину не сломал...
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0
Serg Babak
про него прямо говорят, что он борец, борьбой на поле занимается ....только вот почему борьца футболом заставляют заниматься не понятно. мож он секции перепутал в детстве? 
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0
Умник
Спорт.юа скажите Динамо выиграло или проиграло?
Сначала постите маразматичного венгра обиженку.
Теперь считаете количество не точных действий Беседина.
А где хорошее?
Где действия вивчаренко.
Где действия циганкова
Где действия шапаренко?
Такое чувство что мы проиграли.
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-1
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