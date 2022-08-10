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Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид
10.08.2022 22:00 - : -
Айнтрахт Ф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Суперкубок УЕФА
10 августа 2022, 07:59 | Обновлено 10 августа 2022, 08:07
514
0

Реал – Айнтрахт. Суперкубок УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 августа в 22:00 видеотрансляцию матча за евротрофей

10 августа 2022, 07:59 | Обновлено 10 августа 2022, 08:07
514
0
Реал – Айнтрахт. Суперкубок УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

В среду, 10 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором сыграют испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт».

Игра пройдет в Хельсинки (Финляндия) на поле «Helsinki Olympic Stadium», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Реал – Айнтрахт. Суперкубок УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямая видеотрансляция будет проводиться видеосервисом MEGOGO

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Источник Sport.ua
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