Реал Мадрид

Суперкубок УЕФА
10.08.2022 22:00 - : -
Суперкубок УЕФА10 августа 2022, 07:59 | Обновлено 10 августа 2022, 08:07
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Реал – Айнтрахт. Суперкубок УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 августа в 22:00 видеотрансляцию матча за евротрофей
10 августа 2022, 07:59 | Обновлено 10 августа 2022, 08:07
514
0
В среду, 10 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором сыграют испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт».
Игра пройдет в Хельсинки (Финляндия) на поле «Helsinki Olympic Stadium», начало – в 22:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка
Реал – Айнтрахт. Суперкубок УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прямая видеотрансляция будет проводиться видеосервисом MEGOGO
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