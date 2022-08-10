Реал Мадрид

В среду, 10 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором сыграют испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт».

Игра пройдет в Хельсинки (Финляндия) на поле «Helsinki Olympic Stadium», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Реал – Айнтрахт. Суперкубок УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямая видеотрансляция будет проводиться видеосервисом MEGOGO