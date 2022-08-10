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09.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 2 : 1
Шериф
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Лига чемпионов
10 августа 2022, 06:35 | Обновлено 10 августа 2022, 06:46
327
0

Виктория Плзень – Шериф – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

10 августа 2022, 06:35 | Обновлено 10 августа 2022, 06:46
327
0
Виктория Плзень – Шериф – 2:1. Видео голов и обзор матча
Twitter

9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

20:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Шериф (Молдова) – 2:1 [первый матч – 2:1]

  • Голы: Климент, 10, Москера, 62 – Аканби, 47.

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
Игрок команды Шериф получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Москера (Виктория Пльзень).
47’
ГОЛ ! С пенальти забил Рашид Аканби (Шериф).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Климент (Виктория Пльзень).
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Лига чемпионов видео голов и обзор Виктория Пльзень Шериф Тирасполь
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Источник Sport.ua
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