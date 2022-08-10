Лига Чемпионов
Проходит дальше Виктория Пльзень
09.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 2 : 1
Лига чемпионов10 августа 2022, 06:35 | Обновлено 10 августа 2022, 06:46
327
0
Виктория Плзень – Шериф – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
10 августа 2022, 06:35 | Обновлено 10 августа 2022, 06:46
327
0
9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.
20:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Шериф (Молдова) – 2:1 [первый матч – 2:1]
- Голы: Климент, 10, Москера, 62 – Аканби, 47.
Видео голов и обзор матча
События матча
86’
Игрок команды Шериф получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Москера (Виктория Пльзень).
47’
ГОЛ ! С пенальти забил Рашид Аканби (Шериф).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Климент (Виктория Пльзень).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 августа 2022, 22:45 4
Украинский форвард вышел на замену на 46-й минуте матча Q3 Лиги чемпионов
Другие виды | 09 августа 2022, 12:35 19
В индийском Ченнае завершились главные командные соревнования года
Война | 09.08.2022, 17:01
Футбол | 10.08.2022, 00:10
Футбол | 10.08.2022, 00:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.08.2022, 12:59 24
09.08.2022, 01:30 11
09.08.2022, 02:59 24
09.08.2022, 07:39 3
08.08.2022, 11:47
09.08.2022, 13:45
09.08.2022, 08:55 22
09.08.2022, 12:00 1