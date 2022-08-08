Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория – Шериф. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Виктория Пльзень
09.08.2022 20:00 2-й матч. Результат первого матча 2:1 - : -
Шериф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
08 августа 2022, 19:35 |
122
0

Виктория – Шериф. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Бывшая команда Юрия Вернидуба рискует вылететь в Лигу Европы

08 августа 2022, 19:35 |
122
0
Виктория – Шериф. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Виктория Пльзень

Во вторник, 9 августа, в Пльзени на стадионе «Дусан Арена» состоится ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором чешская «Виктория» примет молдавский «Шериф». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «Виктории» со счетом 2:1.

Виктория Пльзень

 

Чемпион Чехии стартовал в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, где не оставил никаких шансов оппоненту. Команда Михала Билека разгромила финский ХИК с общим счетом 7:1. Далее был выездной матч с «Шерифом» и победа с минимальным преимуществом.

«Виктория Пльзень», несомненно, снова будет действовать первым номером. Чешскую команду устроит даже ничейный результат в ответном поединке, однако букмекеры уверены, что ей удастся одержать еще одну победу.

Шериф

 

Чемпион Молдовы в прошлом сезоне добился исторического успеха, впервые в истории сыграв в групповом раунде Лиги чемпионов, где, в частности, обыграл мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Этого успеха клубу помог добиться украинский специалист Юрий Вернидуб, который после начала полномасштабного вторжения россии покинул пост главного тренера, чтобы защищать свою родину.

Нынешний еврокубковый вояж клуб из Тирасполя начал с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором оставил за бортом турнира боснийский «Зриньски» (0:0, 1:0). Во втором квалифайне был пройден словенский «Марибор» (0:0, 1:0). На правах аренды за «Шериф» выступает форвард «Львова» Пернамбуко, который сыграл во всех пяти предыдущих еврокубковых поединках.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Виктория Пльзень» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Виктория Пльзень»: Станек – Гавель, Перница, Гейда, Ржезник, Калвах, Буча, Москера, Сикора, Копиц, Хоры.

«Шериф»: Абалора – Крозо, Раделич, Кики, Гуйедес, Бадоло, Киабу, Лушкья, Рашид, Теджан, Пернамбуко.

9 августа, вторник

«Виктория Пльзень» – «Шериф»
Пльзень. Стадион «Дусан Арена». 20:00
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Штурм – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Ференцварош - Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
прогнозы Виктория Пльзень Шериф Тирасполь Лига чемпионов Денис Шаховец Юрий Вернидуб Лига Европы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наши за границей. Яркий дебют Зинченко в АПЛ, гол Петряка в еврокубке
Футбол | 08 августа 2022, 15:38 1
Наши за границей. Яркий дебют Зинченко в АПЛ, гол Петряка в еврокубке
Наши за границей. Яркий дебют Зинченко в АПЛ, гол Петряка в еврокубке

Следим за выступлениями украинских футболистов в европейских чемпионатах

Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места
Футбол | 08 августа 2022, 06:45 18
Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места
Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места

По данным Цыганыка, секретный календарь УПЛ болельщики могут и не узнать

Динамо – в десятке лучших клубов по количеству добытых очков в еврокубках
Футбол | 08.08.2022, 14:10
Динамо – в десятке лучших клубов по количеству добытых очков в еврокубках
Динамо – в десятке лучших клубов по количеству добытых очков в еврокубках
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.08.2022, 23:55
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Футбол | 08.08.2022, 09:06
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
07.08.2022, 09:59 32
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
07.08.2022, 19:01
Теннис
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
06.08.2022, 18:25 15
Футбол
Билодид выиграла первые соревнования в новой весовой категории
Билодид выиграла первые соревнования в новой весовой категории
07.08.2022, 09:31 1
Другие виды
Женская сборная Украины разошлась миром с Индией и входит в топ-3
Женская сборная Украины разошлась миром с Индией и входит в топ-3
07.08.2022, 01:23
Другие виды
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
08.08.2022, 08:23 12
Футбол
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
07.08.2022, 16:50
Другие виды
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
07.08.2022, 23:40 62
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности