Во вторник, 9 августа, в Пльзени на стадионе «Дусан Арена» состоится ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором чешская «Виктория» примет молдавский «Шериф». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «Виктории» со счетом 2:1.

Виктория Пльзень

Чемпион Чехии стартовал в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, где не оставил никаких шансов оппоненту. Команда Михала Билека разгромила финский ХИК с общим счетом 7:1. Далее был выездной матч с «Шерифом» и победа с минимальным преимуществом.

«Виктория Пльзень», несомненно, снова будет действовать первым номером. Чешскую команду устроит даже ничейный результат в ответном поединке, однако букмекеры уверены, что ей удастся одержать еще одну победу.

Шериф

Чемпион Молдовы в прошлом сезоне добился исторического успеха, впервые в истории сыграв в групповом раунде Лиги чемпионов, где, в частности, обыграл мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Этого успеха клубу помог добиться украинский специалист Юрий Вернидуб, который после начала полномасштабного вторжения россии покинул пост главного тренера, чтобы защищать свою родину.

Нынешний еврокубковый вояж клуб из Тирасполя начал с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором оставил за бортом турнира боснийский «Зриньски» (0:0, 1:0). Во втором квалифайне был пройден словенский «Марибор» (0:0, 1:0). На правах аренды за «Шериф» выступает форвард «Львова» Пернамбуко, который сыграл во всех пяти предыдущих еврокубковых поединках.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Виктория Пльзень» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Виктория Пльзень»: Станек – Гавель, Перница, Гейда, Ржезник, Калвах, Буча, Москера, Сикора, Копиц, Хоры.

«Шериф»: Абалора – Крозо, Раделич, Кики, Гуйедес, Бадоло, Киабу, Лушкья, Рашид, Теджан, Пернамбуко.

9 августа, вторник