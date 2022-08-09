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ATP
09 августа 2022, 09:46 | Обновлено 09 августа 2022, 09:47
28
0

Сестры Киченок сыграют в Торонто, Сачко в Мербуше, Бондаренко в США

Украинцы стартуют на турнирах

09 августа 2022, 09:46 | Обновлено 09 августа 2022, 09:47
28
0
Сестры Киченок сыграют в Торонто, Сачко в Мербуше, Бондаренко в США
Instagram. Сестры Киченок

Во вторник, 9 августа, стартует второй игровой день на турнирах в Европе и Северной Америке. 

Сестры Киченок сыграют в 1/16 финала парного хардового турнира в Торонто (Канада). Правда, не вместе. Напарницей Людмилы Киченок стала Алена Остапенко (Латвия), с которой они выступают на постоянной основе с апреля 2022. Их соперницами стали Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Кэтрин Харрисон (США). Матч состоится не ранее 20:00 по Киеву.

Надежда Киченок сыграет в паре вместе с Терезой Михаликовой (Чехия). За право выхода в 1/8 украинка и чешка поборются с Марией Боузковой (Чехия) и Лаурой Зигемунд (Германия).

После победы Алексея Крутых (Украина, ATP 277) в 1/16 финала грунтового челленджера в Мербуше (Германия), свое выступление на данном турнире начнет и Виталий Сачко (Украина, ATP 268). Украинский теннисист сыграет с представителем Словакии Филипом Хорански (АТР 214). Матч начнется не ранее 12:00 по Киеву.

Также на хардовом турнире в Конкорде свое выступление продолжит Катерина Володько (Бондаренко). Украинская теннисистка, занимающая на данный момент 563 место в рейтинге WTA, вчера обыграла Лизетт Кабреру (Австралия, WTA 230), а уже сегодня сыграет с обидчицей Сирены Уильямс на Уимблдоне 2022 – Хармони Тан (Франция, WTA 112). Матч состоится не ранее 20:00 по Киеву.

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Людмила Киченок Надежда Киченок Виталий Сачко Катерина Володько (Бондаренко) WTA Торонто ATP Мербуш WTA Конкорд
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Источник Sport.ua
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