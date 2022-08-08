Алексей Крутых стартовал с победы на челленджере в Германии

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 277) выиграл стартовый матч в 1/16 финала грунтового челленджера в Мербуше (Германия). Соперником украинца был сербский теннисист Марко Топо (АТР 496), который выступает под немецким флагом. Матч закончился в трех сетах за 1 час и 49 минут.

АТР челленджер. Мербуш (Германия). 1/16 финала. Грунт

Алексей Крутых (Украина) - Марко Топо (Германия) – 3:6, 6:1, 6:2

Далее украинец сыграет с Бернабе Сапатой Миральесом (Испания, ATP 89).