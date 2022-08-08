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  4. Алексей Крутых стартовал с победы на челленджере в Германии
ATP
08 августа 2022, 19:40 |
68
0

Алексей Крутых стартовал с победы на челленджере в Германии

Украинец в трех сетах обыграл своего соперника в 1/16 финала грунтового челленджера

08 августа 2022, 19:40 |
68
0
Алексей Крутых стартовал с победы на челленджере в Германии
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 277) выиграл стартовый матч в 1/16 финала грунтового челленджера в Мербуше (Германия). Соперником украинца был сербский теннисист Марко Топо (АТР 496), который выступает под немецким флагом. Матч закончился в трех сетах за 1 час и 49 минут.

АТР челленджер. Мербуш (Германия). 1/16 финала. Грунт

Алексей Крутых (Украина) - Марко Топо (Германия) – 3:6, 6:1, 6:2

Далее украинец сыграет с Бернабе Сапатой Миральесом (Испания, ATP 89). 

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Алексей Крутых Марко Топо ATP Мербуш
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Источник Sport.ua
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