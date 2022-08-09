Англия09 августа 2022, 09:21 | Обновлено 09 августа 2022, 09:29
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Манчестер Юнайтед и Ювентус договорились о цене трансфера Рабьо
Английский гранд заплатит 15 миллионов фунтов, если решится подписать Адриена
09 августа 2022, 09:21 | Обновлено 09 августа 2022, 09:29
330
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Английский «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Ювентус» договорились о цене трансфера полузащитника Адриена Рабьо.
«Красные дьяволы» заплатят «Ювентусу» 15 миллионов фунтов, если решатся подписать Адриена. Пока для них приоритетной целью является хавбек «Барселоны» Френки де Йонг.
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Рабьо по условиям личного контракта. Соглашение Адриена с «Ювентусом» истекает летом 2023 года.
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