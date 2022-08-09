Манчестер Юнайтед и Ювентус договорились о цене трансфера Рабьо

Английский «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Ювентус» договорились о цене трансфера полузащитника Адриена Рабьо.

«Красные дьяволы» заплатят «Ювентусу» 15 миллионов фунтов, если решатся подписать Адриена. Пока для них приоритетной целью является хавбек «Барселоны» Френки де Йонг.

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Рабьо по условиям личного контракта. Соглашение Адриена с «Ювентусом» истекает летом 2023 года.