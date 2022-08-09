Йожеф САБО: «С такой игрой Динамо нечего делать против Бенфики»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о результате первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Штурм» (1:0).

– Как оцените противостояние?

– Мне игра совсем не понравилась. С трудом досмотрел. Очень слабая игра – такие команды не должны быть в Лиге чемпионов. И «Штурм», и «Динамо» сыграли очень слабо. Забили гол и катали – что одни, что другие. Неинтересный футбол. В любом случае, киевляне пройдут австрийцев – выиграют на выезде. Самое главное, что победят. Далее их ждет «Бенфика» – серьезная команда. С такой игрой «Динамо» там нечего делать.

– «Штурм» перехватил инициативу в первом тайме. За счет чего киевляне перевели игру в свою пользу?

– Пока были силы, «Штурм» что-то пробовал, имел стихийные моменты, но играть «без ворот» – простите меня. Караваев забил мяч, у них проспал защитник. Это говорит о слабости соперника.

– Можно ли сказать, что Мирча Луческу угадал с вынужденной заменой?

– Караваев выполнил свою задачу. Жаль, что Цыганков снова травмировался еще на предматчевой разминке. Какой тренер его захочет подписать, зная, что он так часто травмируется? Только восстановился, начал играть... Не думаю, что ему стоит куда-то ехать из «Динамо».

– Уход Беньямина Вербича не стал неожиданностью?

– В последнее время его игра мне не очень нравилась, в отличие от того, что было сначала, когда он только пришел в «Динамо». Далее получил травму, никак не мог восстановиться и так далее. Поехал – у Луческу есть кем его заменить.

– После тяжелых 120 минут в Стамбуле не ожидали «проседания» в физическом состоянии киевлян?

– После матча с турками прошло достаточно времени для восстановления. Не думаю, что «Динамо» могло быть неготовым. Они сыграли много товарищеских матчей, прошли собрание, готовились. Динамовцы находятся в хорошем физическом состоянии, но я не вижу «изюминки» – быстрой атаки, забеганий, скоростей. Этого нет.

– «Динамо» после домашней победы стало явным фаворитом?

– Нужно уже готовиться к «Бенфике», потому что «Штурм» киевляне переигрывают и пройдут дальше. Не может эта команда что-то противопоставить «Динамо», переиграть. Это команда нашей Первой лиги. Когда я вижу, как они останавливают мяч, как делают пасы, сколько у них брака – с их футболом становится все понятно. Я ожидал больше. До игры не видел эту команду. Сейчас же могу сказать, что это коллектив нашей первой лиги.

Ответный матч состоится сегодня, 9 августа. Начало в 21:30 по Киеву.