Лига Чемпионов
09.08.2022 21:30 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Лига чемпионов09 августа 2022, 01:10 | Обновлено 09 августа 2022, 01:20
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Штурм – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 августа в 21:30 ответный поединок Q3 Лиги чемпионов
09 августа 2022, 01:10 | Обновлено 09 августа 2022, 01:20
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Во вторник, 9 августа, проходит первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют австрийский «Штурм» Грац и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!
Матч проходит в Граце на стадионе «Грац-Либенау», начало – в 21:30 по киевскому времени. Первый матч неделей ранее завершился победой киевлян со счетом 1:0.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Штурм – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч в прямом эфире транслирует онлайн-платформа setantasports.com.
На телеканале 2+2 – трансляция с 15-минутной задержкой.
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