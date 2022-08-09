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Лига Чемпионов
Штурм Грац
09.08.2022 21:30 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 августа 2022, 01:10 | Обновлено 09 августа 2022, 01:20
112
0

Штурм – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 августа в 21:30 ответный поединок Q3 Лиги чемпионов

09 августа 2022, 01:10 | Обновлено 09 августа 2022, 01:20
112
0
Штурм – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

Во вторник, 9 августа, проходит первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют австрийский «Штурм» Грац и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Матч проходит в Граце на стадионе «Грац-Либенау», начало – в 21:30 по киевскому времени. Первый матч неделей ранее завершился победой киевлян со счетом 1:0.

Штурм – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч в прямом эфире транслирует онлайн-платформа setantasports.com.

На телеканале 2+2 – трансляция с 15-минутной задержкой.

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Источник Sport.ua
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