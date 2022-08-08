Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо

Во вторник, 9 августа, состоится ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Штурм» и «Динамо». Поединок состоится в Граце на стадионе «Грац-Либенау».

Этот матч будет транслироваться в прямом эфире эксклюзивно на телеканале Setanta Sports Украина.

«Штурм» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Кроме того, прямую трансляцию матча бесплатно можно будет посмотреть на OTT-платформе setantasports.com – на любом гаджете (смартфон, планшет, ПК) при наличии доступа в Интернет.

Также с задержкой в 15 минут поединок будет транслироваться телеканалом 2+2. Начало встречи – в 21:30 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Штурм» – Динамо, за которой можно следить здесь.

Напомним, первая встреча в польском Лодзе завершилась победой «Динамо» со счетом 1:0.