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Штутгарт
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РБ Лейпциг
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07 августа 2022, 20:51 |
88
0

Бундеслига. Кельн обыграл Шальке, ничья РБ Лейпциг и Штутгарта

Завершился первый тур немецкой Бундеслиги

07 августа 2022, 20:51 |
88
0
Бундеслига. Кельн обыграл Шальке, ничья РБ Лейпциг и Штутгарта
РБ Лейпциг

В воскресенье, 7 августа состоялись два заключительных матча первого тура Бундеслиги сезона 2022/2023. «РБ Лейпциг» на выезде сыграл вничью со «Штутгартом», а «Кельн» дома обыграл «Штутгарт».

«Штутгарт» - «РБ Лейпциг» - 1:1
Голы: Ахамада 31 – Нкунку 8

«Кельн» - «Шальке» - 3:1
Голы: Килиан 49, Кайнц 65, Любичич 80 – Бультер 76

Вчера «Боруссия» Дортмунд обыграла «Байер».

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Бундеслига Штутгарт РБ Лейпциг Кельн Шальке
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Источник Sport.ua
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