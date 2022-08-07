07.08.2022, FT 1 : 1
Германия07 августа 2022, 20:51 |
88
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Бундеслига. Кельн обыграл Шальке, ничья РБ Лейпциг и Штутгарта
Завершился первый тур немецкой Бундеслиги
07 августа 2022, 20:51 |
88
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В воскресенье, 7 августа состоялись два заключительных матча первого тура Бундеслиги сезона 2022/2023. «РБ Лейпциг» на выезде сыграл вничью со «Штутгартом», а «Кельн» дома обыграл «Штутгарт».
«Штутгарт» - «РБ Лейпциг» - 1:1
Голы: Ахамада 31 – Нкунку 8
«Кельн» - «Шальке» - 3:1
Голы: Килиан 49, Кайнц 65, Любичич 80 – Бультер 76
Вчера «Боруссия» Дортмунд обыграла «Байер».
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