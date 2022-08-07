Бундеслига. Кельн обыграл Шальке, ничья РБ Лейпциг и Штутгарта

В воскресенье, 7 августа состоялись два заключительных матча первого тура Бундеслиги сезона 2022/2023. «РБ Лейпциг» на выезде сыграл вничью со «Штутгартом», а «Кельн» дома обыграл «Штутгарт».

«Штутгарт» - «РБ Лейпциг» - 1:1

Голы: Ахамада 31 – Нкунку 8

«Кельн» - «Шальке» - 3:1

Голы: Килиан 49, Кайнц 65, Любичич 80 – Бультер 76

Вчера «Боруссия» Дортмунд обыграла «Байер».