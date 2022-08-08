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Чемпионат Германии
Кельн
07.08.2022, FT 3 : 1
Шальке
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Германия
08 августа 2022, 19:10 | Обновлено 08 августа 2022, 19:18
123
0

Кельн – Шальке – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

08 августа 2022, 19:10 | Обновлено 08 августа 2022, 19:18
123
0
Кельн – Шальке – 3:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «Кельн» на своем поле обыграл гельзенкирхенский «Шальке» со счетом 3:1.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Любичич (Кельн).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Бюльтер (Шальке).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Кайнц (Кельн).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Килиан (Кельн).
35’
Доминик Дрекслер (Шальке) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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