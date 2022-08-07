06.08.2022, FT 4 : 1
Англия07 августа 2022, 09:16 |
132
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Тоттенхэм – Саутгемптон – 4:1. Шпоры в ударе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги
07 августа 2022, 09:16 |
132
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В матче 1-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» со счетом 4:1.
Смотрите видеообзор матча на YouTube
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
61’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мохаммед Салису (Саутгемптон).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Даер (Тоттенхэм).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Сессеньон (Тоттенхэм).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
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