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  4. Тоттенхэм – Саутгемптон – 4:1. Шпоры в ударе. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
06.08.2022, FT 4 : 1
Саутгемптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 августа 2022, 09:16 |
132
0

Тоттенхэм – Саутгемптон – 4:1. Шпоры в ударе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги

07 августа 2022, 09:16 |
132
0
Тоттенхэм – Саутгемптон – 4:1. Шпоры в ударе. Видео голов и обзор матча
ФК Тоттенхэм

В матче 1-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» со счетом 4:1.

Смотрите видеообзор матча на YouTube

 

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
61’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мохаммед Салису (Саутгемптон).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Даер (Тоттенхэм).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Сессеньон (Тоттенхэм).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
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Тоттенхэм Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Саутгемптон
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Источник Sport.ua
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