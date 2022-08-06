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06 августа 2022, 19:05 | Обновлено 06 августа 2022, 19:16
294
0

Шпоры начали ярко. Тоттенхэм разгромил Саутгемптон на старте АПЛ

«Ньюкасл» победил «Ноттингем Форест», «Борнмут» обыграл «Астон Виллу»

06 августа 2022, 19:05 | Обновлено 06 августа 2022, 19:16
294
0
Шпоры начали ярко. Тоттенхэм разгромил Саутгемптон на старте АПЛ
ФК Тоттенхэм

В матче 1-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» со счетом 4:1.

«Шпоры» пропустили гол в дебюте, когда отличился Джеймс Уорд-Прауз, но затем команда Антонио Конте ответила четырьмя мячами.

Отличились Райан Сессеньон, Эрик Дайер и Деян Кулушевски, плюс один автогол на счету гостей.

В других матчах: «Ньюкасл» победил «Ноттингем Форест», «Борнмут» обыграл «Астон Виллу», «Лидс» нанес поражение «Вулверхэмптону»

Премьер-лига. 1-й тур

Тоттенхэм – Саутгемптон – 4:1

Голы: Уорд-Проуз, 12 (0:1). Сессеньон, 21 (1:1). Дайер, 31 (2:1). Салису, 61, автогол (3:1). Кулушевски, 63 (4:1)

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон Роял (Доэрти, 88), Дайер, Ромеро, Дэвис (Лангле, 86), Хейбьерг, Сессеньон (Перишич, 66), Бентанкур (Биссума, 87), Сон Хын Мин, Кейн, Кулушевски (Лукас Моура, 86)

Саутгемптон: Базуну, Уокер-Питерс (Редмонд, 90+2), Салису, Беднарек, Валери (Стивенс, 46), Ромеу (Диалло, 75), Арибо, Уорд-Проуз, Лавиа, Армстронг (Армстронг, 46), Дженепо (Перро, 72).

Предупреждения: Сессеньон, 24. Бентанкур, 75. Биссума, 88.

Судья: Марринер (Англия)

Ньюкасл – Ноттингем Форест – 2:0

Голы: Шер, 58, Уилсон, 78.

Борнмут – Астон Вилла – 2:0

Голы: Лерма, 3, Мур, 80.

Лидс – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Родриго, 24, Айт Нури, 74 (автогол) – Поденсе, 6.

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Источник Sport.ua
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