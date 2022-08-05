В субботу, 6 августа, состоится поединок 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Тоттенхэм» на своем домашнем стадионе примет «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Тоттенхэм

По итогам прошлого сезона «шпоры» сумели занять четвертое место в турнирной таблице АПЛ, опередив лондонский «Арсенал» в самой концовке чемпионата. До бронзовых медалей команде Антонио Конте не хватило всего лишь одного очка, но если учесть, как все складывалось, то результатом болельщики клуба могут быть довольны.

«Тоттенхэм» забрал последнюю для Англии путевку в Лигу чемпионов, вернувшись в престижнейший еврокубковый турнир после двух лет простоя. «Шпоры» давно не выигрывали трофеев, последний триумф датирован 2008 годом, когда клубу удалось взять Кубок английской лиги. Хотя после этого были финалы и Лиги чемпионов, и Кубка Англии.

Саутгемптон

Команда австрийского специалиста Ральфа Хазенхюттля прошлый сезон завершила ближе к зоне вылета, чем к еврокубковым позициям. 15 итоговое место в турнирной таблице и 40 очков – неплохой результат, однако болельщикам клуба, конечно же, хотелось бы большего.

«Святые» последний раз выступали на международной арене в сезоне 2016/17, когда играли в групповом раунде Лиги Европы. При нынешней конкуренции бороться за место в топ-7 в АПЛ «Саутгемптону» будет очень непросто, но это вовсе не значит, что нет смысла ставить перед собой такую цель.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Тоттенхэм» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.39 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Дайер, Ромеро, Дэвис, Доэрти, Перишич, Бентанкур, Хёйбьерг, Сон, Кулусевски, Кейн.

«Саутгемптон»: Маккарти – Перро, Уокер-Питерс, Беднарек, Салису, Эльюнусси, Армстронг, Ромеу, Уорд-Прауз, Арибо, Адамс.

6 августа, суббота