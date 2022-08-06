Динамо пошло на соглашение с Олимпией по долгу за Дерлиса Гонсалеса

Президент «Олимпии» из Асунсьона Мигель Кардона заявил, что его клуб достиг соглашения с киевским «Динамо» по выплате долга за вингера Дерлиса Гонсалеса.

Из-за задолженности перед «Динамо» ФИФА в конце минувшего года наложила санкции на «Олимпию», запретив парагвайскому клубу регистрировать новых футболистов.

«У меня на столе соглашение с «Динамо», мы пришли к счастливому соглашению об оплате долга. Эти переговоры заняли много месяцев, они были связаны со многими вещами», - заявил Кардона.

Отмечается, что «Олимпия» для сбора средств на погашение долга перед «Динамо» обратилась к партнерам клуба, которые оказали необходимую помощь. Впрочем, о какой конкретно сумме идет речь, и пошло ли «Динамо» на мировую за счет снижения суммы долга, не конкретизируется.

Президент «Олимпии» также отметил, что в настоящий момент его клуб готовит обращение в ФИФА, чтобы проинформировать организацию о благополучном решении вопроса, что послужит поводом для снятия санкций.

Напомним, в июле сообщалось, что «Олимпия» рассматривает вопрос продажи Дерлиса Гонсалеса для того, чтобы погасить долг перед «Динамо».