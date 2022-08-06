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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 10:50 |
1702
1

Динамо пошло на соглашение с Олимпией по долгу за Дерлиса Гонсалеса

Парагвайский клуб был обязан выплатить украинскому 5,5 миллионов долларов

06 августа 2022, 10:50 |
1702
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Динамо пошло на соглашение с Олимпией по долгу за Дерлиса Гонсалеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Дерлис Гонсалес

Президент «Олимпии» из Асунсьона Мигель Кардона заявил, что его клуб достиг соглашения с киевским «Динамо» по выплате долга за вингера Дерлиса Гонсалеса.

Из-за задолженности перед «Динамо» ФИФА в конце минувшего года наложила санкции на «Олимпию», запретив парагвайскому клубу регистрировать новых футболистов.

«У меня на столе соглашение с «Динамо», мы пришли к счастливому соглашению об оплате долга. Эти переговоры заняли много месяцев, они были связаны со многими вещами», - заявил Кардона.

Отмечается, что «Олимпия» для сбора средств на погашение долга перед «Динамо» обратилась к партнерам клуба, которые оказали необходимую помощь. Впрочем, о какой конкретно сумме идет речь, и пошло ли «Динамо» на мировую за счет снижения суммы долга, не конкретизируется.

Президент «Олимпии» также отметил, что в настоящий момент его клуб готовит обращение в ФИФА, чтобы проинформировать организацию о благополучном решении вопроса, что послужит поводом для снятия санкций.

Напомним, в июле сообщалось, что «Олимпия» рассматривает вопрос продажи Дерлиса Гонсалеса для того, чтобы погасить долг перед «Динамо».

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Дерлис Гонсалес Динамо Киев Олимпия Асунсьон долги санкции ФИФА
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Источник D10 Paraguay
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Дерліс Гонсалес - крутий гравець. На ньому можна було заробити хороші гроші. Але ні клуби не заробили, ні гравець себе не реалізував.
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