Динамо повезет? Олимпия может продать Дерлиса Гонсалеса и погасить долг
Киевляне до сих пор не получили 5,5 миллионов долларов за переход полузащитника
28-летний атакующий полузащитник «Олимпии» из Асунсьона Дерлис Гонсалес в ближайшее время может сменить клуб.
Предложение «Олимпии» по Дерлису сделал «Либертад», который пребывает на рынке в поиске кандидатуры для усиления атаки.
Отмечается, что «Либертад» сделал «очень пикантное предложение» по Дерлису Гонсалесу, от которого «невозможно отказаться». В случае его принятия, «Олимпия» сможет даже перекрыть долг, который у клуба из Асунсьона по-прежнему существует перед киевским «Динамо» за покупку хавбека в феврале 2020 года.
В случае погашения долга перед «Динамо» парагвайский клуб наконец-то сможет обратиться в ФИФА с просьбой снять наложенный на «Олимпию» трансферный бан на регистрацию новых футболистов.
Напомним, что «Олимпия» должна «Динамо» за Дерлиса Гонсалеса 5,5 миллионов долларов.
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