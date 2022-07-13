Динамо повезет? Олимпия может продать Дерлиса Гонсалеса и погасить долг

28-летний атакующий полузащитник «Олимпии» из Асунсьона Дерлис Гонсалес в ближайшее время может сменить клуб.

Предложение «Олимпии» по Дерлису сделал «Либертад», который пребывает на рынке в поиске кандидатуры для усиления атаки.

Отмечается, что «Либертад» сделал «очень пикантное предложение» по Дерлису Гонсалесу, от которого «невозможно отказаться». В случае его принятия, «Олимпия» сможет даже перекрыть долг, который у клуба из Асунсьона по-прежнему существует перед киевским «Динамо» за покупку хавбека в феврале 2020 года.

В случае погашения долга перед «Динамо» парагвайский клуб наконец-то сможет обратиться в ФИФА с просьбой снять наложенный на «Олимпию» трансферный бан на регистрацию новых футболистов.

Напомним, что «Олимпия» должна «Динамо» за Дерлиса Гонсалеса 5,5 миллионов долларов.