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13 июля 2022, 21:09 |
957
0

Динамо повезет? Олимпия может продать Дерлиса Гонсалеса и погасить долг

Киевляне до сих пор не получили 5,5 миллионов долларов за переход полузащитника

13 июля 2022, 21:09 |
957
0
Динамо повезет? Олимпия может продать Дерлиса Гонсалеса и погасить долг
facebook.com/25derlisgonzalez

28-летний атакующий полузащитник «Олимпии» из Асунсьона Дерлис Гонсалес в ближайшее время может сменить клуб.

Предложение «Олимпии» по Дерлису сделал «Либертад», который пребывает на рынке в поиске кандидатуры для усиления атаки.

Отмечается, что «Либертад» сделал «очень пикантное предложение» по Дерлису Гонсалесу, от которого «невозможно отказаться». В случае его принятия, «Олимпия» сможет даже перекрыть долг, который у клуба из Асунсьона по-прежнему существует перед киевским «Динамо» за покупку хавбека в феврале 2020 года.

В случае погашения долга перед «Динамо» парагвайский клуб наконец-то сможет обратиться в ФИФА с просьбой снять наложенный на «Олимпию» трансферный бан на регистрацию новых футболистов.

Напомним, что «Олимпия» должна «Динамо» за Дерлиса Гонсалеса 5,5 миллионов долларов.

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Источник cronica.com.py
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