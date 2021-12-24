Олимпия хочет договориться с Динамо по долгу за Дерлиса Гонсалеса

Парагвайский клуб обязан заплатить украинскому 5,5 миллионов долларов

  • 24.12.2021 09:42
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  • 1 комментарий
Олимпия хочет договориться с Динамо по долгу за Дерлиса Гонсалеса
© lanacion.com.py. Дерлис Гонсалес

Руководство «Олимпии» из Асунсьона хочет в ближайшее время урегулировать проблемный долг перед киевским «Динамо» за Дерлиса Гонсалеса, сумма которого составляет 5,5 миллионов долларов.

Из-за него «Олимпии» запретили регистрировать новых футболистов, клуб погрузился в хаос, и его будущее ныне выглядит крайне туманным.

Согласно последней информации, у «Олимпии» есть конкретный план погашения долга перед киевским «Динамо». Предполагается, что парагвайцы внесут аванс в размере 3 миллионов долларов, который будет депонирован в швейцарском банке, а остальная часть будет выплачена в рассрочку.

Необходимые средства могут поступить на счета «Олимпии» от взносов клубных инвесторов или от продажи Дерлиса Гонсалеса в МЛС или чемпионат Мексики.

Ранее боссы «Олимпии» были менее целеустремленными в вопросе погашения долга перед «Динамо». В частности, рассматривался даже вариант, при котором свои деньги киевляне в полном объеме смогут получить только через 8-9 лет.

Источник — La Nación

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 24.12.2021 09:45
    +1
    Пусть затягивают пояса. Долги нужно отдавать
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