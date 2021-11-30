Суркису придется ждать долго. В Олимпии решили, когда заплатят за Дерлиса

Парагвайский клуб оказался крайне ненадежным партнером для трансферных сделок

  • 30.11.2021 18:30
  • 2767 просмотров
  • 5 комментариев
Суркису придется ждать долго. В Олимпии решили, когда заплатят за Дерлиса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дерлис Гонсалес

«Олимпия» из Асунсьона в ближайшее время не сможет погасить долг перед киевским «Динамо», возникший по трансферу вингера Дерлиса Гонсалеса.

Парагвайский клуб уже сорвал сроки, установленные ему для выплаты необходимой суммы в 5,5 миллионов долларов, и теперь ждет санкций со стороны ФИФА.

Впрочем, ждать денег за Дерлиса президенту «Динамо» Игорю Суркису, вероятно, придется еще очень долго.

В частности, финансовый консультант «Олимпии» Мануэль Феррейра дал понять, что на быстрое улучшение ситуации рассчитывать не приходится.

«Мы планируем увеличить поступления денег в клуб, это включает в себя продажу игроков, увеличение членских взносов и другие ресурсы. Еще мы хотим завершить год выполнением взятых на себя обязательств перед сотрудниками. В остальном же проблема «Олимпии» не будет решена за один или два года, она будет решена за восемь или девять лет», - заявил специалист.

Напомним, «Олимпия» должна «Динамо» 5 миллионов долларов за Дерлиса Гонсалеса и еще 0,5 миллиона в виде штрафных санкций и судебных издержек, так как парагвайский клуб не признавал долг и дело дошло до Спортивного арбитража Лозанны.

Источник — D10 Paraguay

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    __FunnyCat
    __FunnyCat, 30.11.2021 18:53
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    Ну видимо этот специалист, специалист в каком то другом вопросе
    Так как санкции ФИФА работают по нарастающей
    Сначала штраф, потом бан на новых игроков , потом снятие очков , дальше понижение в классе
    Так что через 8-9 лет , с такими доходягами в управлении это будет команда какого-то местного райцентра .
    Ну и ещё одно доказательство, что с Южно Американскими командами, лучше не иметь дел в трансферах на выход
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    pol-55
    pol-55, 30.11.2021 19:06
    0
    В ПівАм там все продають і мало шо купують.
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 30.11.2021 18:38
    0
    в мультике Гном предсказал мальчику когда тот опять станет большим:
    - когда одна палочка и 8 дырочек истребит целое войско, когда король обнажит голову, а ты останешься в шляпе...
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    Liverpool
    online
    Liverpool, 30.11.2021 19:34
    -3
    Голубые встряхнулись.. За что минус, за простой вопрос? Это вам кармой вернётся, поверте с вашими Ш. всё вернётся!
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    Liverpool
    online
    Liverpool, 30.11.2021 19:04
    -4
    А чё кота кастрировали? За что, даже почитать не успел....
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