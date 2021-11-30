Суркису придется ждать долго. В Олимпии решили, когда заплатят за Дерлиса

«Олимпия» из Асунсьона в ближайшее время не сможет погасить долг перед киевским «Динамо», возникший по трансферу вингера Дерлиса Гонсалеса.
Парагвайский клуб уже сорвал сроки, установленные ему для выплаты необходимой суммы в 5,5 миллионов долларов, и теперь ждет санкций со стороны ФИФА.
Впрочем, ждать денег за Дерлиса президенту «Динамо» Игорю Суркису, вероятно, придется еще очень долго.
В частности, финансовый консультант «Олимпии» Мануэль Феррейра дал понять, что на быстрое улучшение ситуации рассчитывать не приходится.
«Мы планируем увеличить поступления денег в клуб, это включает в себя продажу игроков, увеличение членских взносов и другие ресурсы. Еще мы хотим завершить год выполнением взятых на себя обязательств перед сотрудниками. В остальном же проблема «Олимпии» не будет решена за один или два года, она будет решена за восемь или девять лет», - заявил специалист.
Напомним, «Олимпия» должна «Динамо» 5 миллионов долларов за Дерлиса Гонсалеса и еще 0,5 миллиона в виде штрафных санкций и судебных издержек, так как парагвайский клуб не признавал долг и дело дошло до Спортивного арбитража Лозанны.
Источник — D10 Paraguay
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Так как санкции ФИФА работают по нарастающей
Сначала штраф, потом бан на новых игроков , потом снятие очков , дальше понижение в классе
Так что через 8-9 лет , с такими доходягами в управлении это будет команда какого-то местного райцентра .
Ну и ещё одно доказательство, что с Южно Американскими командами, лучше не иметь дел в трансферах на выход
- когда одна палочка и 8 дырочек истребит целое войско, когда король обнажит голову, а ты останешься в шляпе...
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