Суркису придется ждать долго. В Олимпии решили, когда заплатят за Дерлиса

«Олимпия» из Асунсьона в ближайшее время не сможет погасить долг перед киевским «Динамо», возникший по трансферу вингера Дерлиса Гонсалеса.

Парагвайский клуб уже сорвал сроки, установленные ему для выплаты необходимой суммы в 5,5 миллионов долларов, и теперь ждет санкций со стороны ФИФА.

Впрочем, ждать денег за Дерлиса президенту «Динамо» Игорю Суркису, вероятно, придется еще очень долго.

В частности, финансовый консультант «Олимпии» Мануэль Феррейра дал понять, что на быстрое улучшение ситуации рассчитывать не приходится.

«Мы планируем увеличить поступления денег в клуб, это включает в себя продажу игроков, увеличение членских взносов и другие ресурсы. Еще мы хотим завершить год выполнением взятых на себя обязательств перед сотрудниками. В остальном же проблема «Олимпии» не будет решена за один или два года, она будет решена за восемь или девять лет», - заявил специалист.

Напомним, «Олимпия» должна «Динамо» 5 миллионов долларов за Дерлиса Гонсалеса и еще 0,5 миллиона в виде штрафных санкций и судебных издержек, так как парагвайский клуб не признавал долг и дело дошло до Спортивного арбитража Лозанны.