ФИФА наказала Олимпию за долги перед Динамо

Парагвайский клуб не погасил задолженность по трансферу Дерлиса Гонсалеса

  • 04.12.2021 09:12
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ФИФА наказала Олимпию за долги перед Динамо
© ФК Олимпия. Дерлис Гонсалес

Накануне Международная федерация футбола (ФИФА) оповестила «Олимпию» из Асунсьона о том, что на клуб наложены санкции.

«Олимпии» запрещено регистрировать новых футболистов, как местных, так и иностранных. Трансферный бан будет оставаться в силе до тех пор, пока парагвайский клуб не погасит долг перед «Динамо» Киев за Дерлиса Гонсалеса, который составляет 5,5 миллионов долларов США.

В случае, если «Олимпия» не погасит долг перед «Динамо» до весны 2023 года, с клуба начнут сниматься очки, что будет являться дополнительной санкцией к трансферному бану.

Напомним, ранее один из финансовых консультантов «Олимпии» рассказал, что для выплаты всех долгов парагвайскому клубу потребуется 8-9 лет.

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