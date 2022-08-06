УЕФА огласил наказание для Фенербахче за скандальные скандирования фанатов
Как и предполагалось, турецкий клуб отделался «легким испугом»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), рассмотрев скандальный инцидент со скандированием фанатами «Фенербахче» на ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» фамилии российского диктатора, развязавшего войну в Украине, принял решение о наказании стамбульского клуба.
По результатам рассмотрения было вынесено два пункта наказания:
- Вынести предупреждение «Фенербахче» за ненадлежащее поведение своей команды.
- Оштрафовать «Фенербахче» на 50 000 евро и частично закрыть стадион клуба, запретив заполнение трибун на 5 000 зрителей во время следующего одного матча клубного турнира УЕФА, в котором «Фенербахче» будет играть в качестве хозяина, за бросание предметов и скандирование фанатами провокационных сообщений оскорбительного характера. Упомянутое частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку в два года, начиная с даты принятия решения.
Интересно, что ранее турецкий адвокат и спортивный юрист Эбрар Эфкан Билгич высказывал предположение о том, что УЕФА ограничится именно такими санкциями в отношении «Фенербахче».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Венгерский «Ференцварош» получил за украинского вингера неплохие деньги
Парагвайский клуб был обязан выплатить украинскому 5,5 миллионов долларов