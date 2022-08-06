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  4. УЕФА огласил наказание для Фенербахче за скандальные скандирования фанатов
Лига чемпионов
06 августа 2022, 10:29 |
3256
0

УЕФА огласил наказание для Фенербахче за скандальные скандирования фанатов

Как и предполагалось, турецкий клуб отделался «легким испугом»

06 августа 2022, 10:29 |
3256
0
УЕФА огласил наказание для Фенербахче за скандальные скандирования фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), рассмотрев скандальный инцидент со скандированием фанатами «Фенербахче» на ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» фамилии российского диктатора, развязавшего войну в Украине, принял решение о наказании стамбульского клуба.

По результатам рассмотрения было вынесено два пункта наказания:

  1. Вынести предупреждение «Фенербахче» за ненадлежащее поведение своей команды.
  2. Оштрафовать «Фенербахче» на 50 000 евро и частично закрыть стадион клуба, запретив заполнение трибун на 5 000 зрителей во время следующего одного матча клубного турнира УЕФА, в котором «Фенербахче» будет играть в качестве хозяина, за бросание предметов и скандирование фанатами провокационных сообщений оскорбительного характера. Упомянутое частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку в два года, начиная с даты принятия решения.

Интересно, что ранее турецкий адвокат и спортивный юрист Эбрар Эфкан Билгич высказывал предположение о том, что УЕФА ограничится именно такими санкциями в отношении «Фенербахче».

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Источник УЕФА
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