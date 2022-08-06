Айнтрахт – Бавария – 1:6 Разгром и дикая ошибка Нойера. Видео голов, обзор
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В первом матче сезона Бундеслиги встретились «Айнтрахт» и «Бавария».
Действующий чемпион Германии разгромил на выезде победителя Лиги Европы со счетом 6:1.
Голами отметились Джошуа Киммих, Бенжамен Павар, Садио Мане и Серж Гнабри. Кроме того, Джамал Мусиала оформил дубль.
Хозяева поля забили один гол престижа после грубой ошибки голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.
Бундеслига 1
1-й тур, 5 августа
Айнтрахт – Бавария – 1:6
Голы: Киммих, 5 (0:1). Павар, 10 (0:2). Мане, 29 (0:3). Мусиала, 35 (0:4). Гнабри, 43 (0:5). Коло Муани, 64 (1:5). Мусиала, 83 (1:6)
События матча
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