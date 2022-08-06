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Чемпионат Германии
Айнтрахт Ф
05.08.2022, FT 1 : 6
Бавария
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Германия
06 августа 2022, 05:25 | Обновлено 06 августа 2022, 05:51
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0

Айнтрахт  – Бавария – 1:6 Разгром и дикая ошибка Нойера. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор первого матча чемпионата Германии

06 августа 2022, 05:25 | Обновлено 06 августа 2022, 05:51
23
0
Айнтрахт  – Бавария – 1:6 Разгром и дикая ошибка Нойера. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче сезона Бундеслиги встретились «Айнтрахт» и «Бавария».

Действующий чемпион Германии разгромил на выезде победителя Лиги Европы со счетом 6:1.

Голами отметились Джошуа Киммих, Бенжамен Павар, Садио Мане и Серж Гнабри. Кроме того, Джамал Мусиала оформил дубль.

Хозяева поля забили один гол престижа после грубой ошибки голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.

Бундеслига 1

1-й тур, 5 августа

Айнтрахт  – Бавария – 1:6

Голы: Киммих, 5 (0:1). Павар, 10 (0:2). Мане, 29 (0:3). Мусиала, 35 (0:4). Гнабри, 43 (0:5). Коло Муани, 64 (1:5). Мусиала, 83 (1:6)

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Айнтрахт Ф).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Бавария).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Бавария).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
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Источник Sport.ua
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