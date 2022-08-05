В пятницу, 5 августа, состоится стартовый поединок 1-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором франкфуртский «Айнтрахт» на домашнем стадионе «Дойче банк Парк» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Киеву.

Айнтрахт

В прошлом сезоне команда Оливера Гласнера очень неудачно выступила в Бундеслиге, не сумев финишировать в первой половине турнирной таблицы. «Орлы» набрали скромные 42 балла и заняли с ними 11 место, а из национального Кубка вылетели уже после первого раунда.

Неудачи на внутренней арене «Айнтрахт» сполна компенсировал большим успехом на международной. Подопечные Гласнера довольно неожиданно выиграли Лигу Европы, одолев в финале в серии пенальти шотландский «Глазго Рейнджерс». Эта победа принесла немецкому клубу не только трофей, но и прямую путевку в Лигу чемпионов.

Бавария

Мюнхенская команда по итогам прошлого сезона 10-й раз подряд стала чемпионом Германии, оторвавшись в турнирной таблице от дортмундской «Боруссии», которой пришлось довольствоваться серебряными медалями, на 8 очков.

В Лиге чемпионов «Бавария» также была одним из главных фаворитов, однако в четвертьфинале неожиданно уступила испанскому «Вильярреалу» (0:1, 1:1).

В первом официальном матче нынешнего сезона команда Юлиана Нагельсмана выиграла Суперкубок Германии, победив действующего обладателя Кубка «РБ Лейпциг» со счетом 5:3.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Бавария» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.47 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Айнтрахт»: Трапп – Ндика, Туре, Тута, Костич, Кнауфф, Соу, Камада, Гетце, Линдстрем, Борре.

«Бавария»: Нойер – Эрнандес, Упамекано, Павар, Киммих, Дэвис, Гнабри, Забитцер, Мусиала, Мюллер, Мане.

5 августа, пятница