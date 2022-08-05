Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Айнтрахт – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Айнтрахт Ф
05.08.2022 21:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
05 августа 2022, 01:23 | Обновлено 05 августа 2022, 01:42
20
0

Айнтрахт – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Интереснейший матч-открытие нового сезона Бундеслиги

05 августа 2022, 01:23 | Обновлено 05 августа 2022, 01:42
20
0
Айнтрахт – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 5 августа, состоится стартовый поединок 1-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором франкфуртский «Айнтрахт» на домашнем стадионе «Дойче банк Парк» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Киеву.

Айнтрахт

 

В прошлом сезоне команда Оливера Гласнера очень неудачно выступила в Бундеслиге, не сумев финишировать в первой половине турнирной таблицы. «Орлы» набрали скромные 42 балла и заняли с ними 11 место, а из национального Кубка вылетели уже после первого раунда.

Неудачи на внутренней арене «Айнтрахт» сполна компенсировал большим успехом на международной. Подопечные Гласнера довольно неожиданно выиграли Лигу Европы, одолев в финале в серии пенальти шотландский «Глазго Рейнджерс». Эта победа принесла немецкому клубу не только трофей, но и прямую путевку в Лигу чемпионов.

Бавария

 

Мюнхенская команда по итогам прошлого сезона 10-й раз подряд стала чемпионом Германии, оторвавшись в турнирной таблице от дортмундской «Боруссии», которой пришлось довольствоваться серебряными медалями, на 8 очков.

В Лиге чемпионов «Бавария» также была одним из главных фаворитов, однако в четвертьфинале неожиданно уступила испанскому «Вильярреалу» (0:1, 1:1).

В первом официальном матче нынешнего сезона команда Юлиана Нагельсмана выиграла Суперкубок Германии, победив действующего обладателя Кубка «РБ Лейпциг» со счетом 5:3.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Бавария» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.47 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Айнтрахт»: Трапп – Ндика, Туре, Тута, Костич, Кнауфф, Соу, Камада, Гетце, Линдстрем, Борре.

«Бавария»: Нойер – Эрнандес, Упамекано, Павар, Киммих, Дэвис, Гнабри, Забитцер, Мусиала, Мюллер, Мане.

5 августа, пятница

«Айнтрахт» – «Бавария»
Франкфурт. Стадион «Дойче банк Парк». 21:30
Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Заря – Университатя. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Стал известен арбитр Суперкубка УЕФА
Динамо – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
прогнозы Айнтрахт - Бавария Айнтрахт Франкфурт Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу Денис Шаховец
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 04 августа 2022, 12:00 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

Американскую баскетболистку приговорили в рф к девяти годам тюрьмы
Баскетбол | 04 августа 2022, 19:40 5
Американскую баскетболистку приговорили в рф к девяти годам тюрьмы
Американскую баскетболистку приговорили в рф к девяти годам тюрьмы

Будут менять на криминального торговца оружием, который отбывает наказание в США

ФОТО. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер
Футбол | 04.08.2022, 16:46
ФОТО. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер
ФОТО. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Университатя
Футбол | 04.08.2022, 09:30
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Университатя
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Университатя
Петряк отличился голом за Фехервар в матче Лиги конференций
Футбол | 04.08.2022, 23:55
Петряк отличился голом за Фехервар в матче Лиги конференций
Петряк отличился голом за Фехервар в матче Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейские желторотики. Что представляет собой Штурм – соперник Динамо
Европейские желторотики. Что представляет собой Штурм – соперник Динамо
03.08.2022, 10:18 4
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
03.08.2022, 22:08
Теннис
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
03.08.2022, 03:04 2
Теннис
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
04.08.2022, 01:23 8
Футбол
Кабаева допрыгалась. США ввели санкции против тайной жены путина
Кабаева допрыгалась. США ввели санкции против тайной жены путина
03.08.2022, 04:59 5
Война
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
03.08.2022, 02:50 2
MMA
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
03.08.2022, 10:00 13
Футбол
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
03.08.2022, 13:40 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности