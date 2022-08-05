Айнтрахт – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Интереснейший матч-открытие нового сезона Бундеслиги
В пятницу, 5 августа, состоится стартовый поединок 1-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором франкфуртский «Айнтрахт» на домашнем стадионе «Дойче банк Парк» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Киеву.
Айнтрахт
В прошлом сезоне команда Оливера Гласнера очень неудачно выступила в Бундеслиге, не сумев финишировать в первой половине турнирной таблицы. «Орлы» набрали скромные 42 балла и заняли с ними 11 место, а из национального Кубка вылетели уже после первого раунда.
Неудачи на внутренней арене «Айнтрахт» сполна компенсировал большим успехом на международной. Подопечные Гласнера довольно неожиданно выиграли Лигу Европы, одолев в финале в серии пенальти шотландский «Глазго Рейнджерс». Эта победа принесла немецкому клубу не только трофей, но и прямую путевку в Лигу чемпионов.
Бавария
Мюнхенская команда по итогам прошлого сезона 10-й раз подряд стала чемпионом Германии, оторвавшись в турнирной таблице от дортмундской «Боруссии», которой пришлось довольствоваться серебряными медалями, на 8 очков.
В Лиге чемпионов «Бавария» также была одним из главных фаворитов, однако в четвертьфинале неожиданно уступила испанскому «Вильярреалу» (0:1, 1:1).
В первом официальном матче нынешнего сезона команда Юлиана Нагельсмана выиграла Суперкубок Германии, победив действующего обладателя Кубка «РБ Лейпциг» со счетом 5:3.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Бавария» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.47 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Айнтрахт»: Трапп – Ндика, Туре, Тута, Костич, Кнауфф, Соу, Камада, Гетце, Линдстрем, Борре.
«Бавария»: Нойер – Эрнандес, Упамекано, Павар, Киммих, Дэвис, Гнабри, Забитцер, Мусиала, Мюллер, Мане.
5 августа, пятница
|«Айнтрахт» – «Бавария»
|Франкфурт. Стадион «Дойче банк Парк». 21:30
|Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports
|Прогноз Sport.ua — 1:2
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