Отгрузили шесть мячей! Бавария уничтожила Айнтрахт на старте Бундеслиги
Хозяева поля забили гол престижа после грубой ошибки Мануэля Нойера
В первом матче сезона Бундеслиги встретились «Айнтрахт» и «Бавария».
Действующий чемпион Германии разгромил на выезде победителя Лиги Европы со счетом 6:1.
Голами отметились Джошуа Киммих, Бенжамен Павар, Садио Мане и Серж Гнабри. Кроме того, Джамал Мусиала оформил дубль.
Хозяева поля забили один гол престижа после грубой ошибки голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.
Бундеслига 1
1-й тур, 5 августа
Айнтрахт – Бавария – 1:6
Голы: Киммих, 5 (0:1). Павар, 10 (0:2). Мане, 29 (0:3). Мусиала, 35 (0:4). Гнабри, 43 (0:5). Коло Муани, 64 (1:5). Мусиала, 83 (1:6)
Айнтрахт: Трапп, Н'Дика, Туре, Тута (Хасебе, 82), Соу, Костич (Алиду, 75), Роде (Ленц, 46), Гетце, Линдстрем (Якич, 46), Борре (Коло Муани, 46), Кнауфф.
Бавария: Нойер, Упамекано, Павар (де Лигт, 82), Дэйвис, Эрнандез (Мазрауи, 82), Киммих, Забитцер (Гравенберх, 57), Мусиала, Гнабри (Сане, 65), Мане, Мюллер (Тель, 65).
Предупреждения: Н'Дика, 59. Костич, 71.
Судья: Айтекин (Германия)
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