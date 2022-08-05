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Чемпионат Германии
Айнтрахт Ф
05.08.2022, FT 1 : 6
Бавария
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Германия
05 августа 2022, 23:32 | Обновлено 05 августа 2022, 23:46
196
1

Отгрузили шесть мячей! Бавария уничтожила Айнтрахт на старте Бундеслиги

Хозяева поля забили гол престижа после грубой ошибки Мануэля Нойера

05 августа 2022, 23:32 | Обновлено 05 августа 2022, 23:46
196
1
Отгрузили шесть мячей! Бавария уничтожила Айнтрахт на старте Бундеслиги
ФК Бавария

В первом матче сезона Бундеслиги встретились «Айнтрахт» и «Бавария».

Действующий чемпион Германии разгромил на выезде победителя Лиги Европы со счетом 6:1.

Голами отметились Джошуа Киммих, Бенжамен Павар, Садио Мане и Серж Гнабри. Кроме того, Джамал Мусиала оформил дубль.

Хозяева поля забили один гол престижа после грубой ошибки голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.

Бундеслига 1

1-й тур, 5 августа

Айнтрахт  – Бавария – 1:6

Голы: Киммих, 5 (0:1). Павар, 10 (0:2). Мане, 29 (0:3). Мусиала, 35 (0:4). Гнабри, 43 (0:5). Коло Муани, 64 (1:5). Мусиала, 83 (1:6)

Айнтрахт: Трапп, Н'Дика, Туре, Тута (Хасебе, 82), Соу, Костич (Алиду, 75), Роде (Ленц, 46), Гетце, Линдстрем (Якич, 46), Борре (Коло Муани, 46), Кнауфф.

Бавария: Нойер, Упамекано, Павар (де Лигт, 82), Дэйвис, Эрнандез (Мазрауи, 82), Киммих, Забитцер (Гравенберх, 57), Мусиала, Гнабри (Сане, 65), Мане, Мюллер (Тель, 65).

Предупреждения: Н'Дика, 59. Костич, 71.

Судья: Айтекин (Германия)

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Источник Sport.ua
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Віталій Ткачук
Баварія знову виграє Бундеслігу. Вже аж нецікаво.
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