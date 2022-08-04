В четверг, 4 августа, проходит первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором играют украинская «Заря» (Луганск) и румынская «Университатя».

Все самые яркие моменты матча «Заря» – «Университатя» доступны в режиме Live в Telegram Sprort.ua

Игра проходит в Люблине (Польша) на поле стадиона «Арена Люблин», начало – в 20:30 по киевскому времени.

Заря – Университатя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч в прямом эфире транслирует онлайн-платформа setantasports.com.

На телеканале 2+2 – трансляция с 15-минутной задержкой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» - «Университатя», за которой можно следить здесь.