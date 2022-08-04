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Лига конференций
Заря
04.08.2022 20:30 - : -
КС Университатя Крайова
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
04 августа 2022, 10:55 | Обновлено 04 августа 2022, 11:02
302
0

Заря – Университатя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 августа в 20:30 видеотрансляцию матча 3-го раунда квалификации ЛК

04 августа 2022, 10:55 | Обновлено 04 августа 2022, 11:02
302
0
Заря – Университатя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

В четверг, 4 августа, проходит первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором играют украинская «Заря» (Луганск) и румынская «Университатя».

  • Все самые яркие моменты матча «Заря» – «Университатя» доступны в режиме Live в Telegram Sprort.ua

Игра проходит в Люблине (Польша) на поле стадиона «Арена Люблин», начало – в 20:30 по киевскому времени.

Заря – Университатя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч в прямом эфире транслирует онлайн-платформа setantasports.com.

На телеканале 2+2 – трансляция с 15-минутной задержкой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» - «Университатя», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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