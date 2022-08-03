Результаты ЛЧ. Буде-Глимт, Маккаби Х и Црвена Звезда разгромили соперников
В первом матче команд «Карабах» и «Ференцварош» зафиксирована ничья
3 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации Q3 Лиги чемпионов.
«Буде-Глимт», «Маккаби» Х и «Црвена Звезда» разгромили соперников и практически обеспечили себе место в 4-м раунде квалификации.
В матче команд «Карабах» и «Ференцварош» зафиксирована ничья (1:1).
Ответные поединки пройдут через неделю, 9 августа.
Лига чемпионов. Квалификация Q3
Первые матчи, 3 августа
Буде-Глимт (Норвегия) – Жальгирис (Литва) – 5:0
Голы: Ветлесен, 33 (пен), Пеллегрино, 36, Салвесен, 58, Хейбротен, 61, Эспейорд, 90+3.
Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия) – 1:1
Голы: Овусу, 35 – Боли, 17.
Маккаби Хайфа (Израиль) – Аполлон (Кипр) – 4:0
Голы: Пеберн, 38 (автогол), Мохамед, 54, 62, Пьерро, 79.
Динамо Киев (Украина) – Штурм Грац (Австрия) – 1:0
Гол: Караваев, 28.
Црвена Звезда (Сербия) – Пюник Ереван (Армения) – 5:0
Голы: Букари, 29, 44, 70, Кангва, 33, Митрович, 78.
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