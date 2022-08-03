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  4. Результаты ЛЧ. Буде-Глимт, Маккаби Х и Црвена Звезда разгромили соперников
Лига чемпионов
03 августа 2022, 23:59 | Обновлено 04 августа 2022, 00:19
223
0

Результаты ЛЧ. Буде-Глимт, Маккаби Х и Црвена Звезда разгромили соперников

В первом матче команд «Карабах» и «Ференцварош» зафиксирована ничья

03 августа 2022, 23:59 | Обновлено 04 августа 2022, 00:19
223
0
Результаты ЛЧ. Буде-Глимт, Маккаби Х и Црвена Звезда разгромили соперников
ФК Црвена Звезда

3 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации Q3 Лиги чемпионов.

«Буде-Глимт», «Маккаби» Х и «Црвена Звезда» разгромили соперников и практически обеспечили себе место в 4-м раунде квалификации.

В матче команд «Карабах» и «Ференцварош» зафиксирована ничья (1:1).

Ответные поединки пройдут через неделю, 9 августа.

Лига чемпионов. Квалификация Q3

Первые матчи, 3 августа

Буде-Глимт (Норвегия) – Жальгирис (Литва) – 5:0

Голы: Ветлесен, 33 (пен), Пеллегрино, 36, Салвесен, 58, Хейбротен, 61, Эспейорд, 90+3.

Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия) – 1:1

Голы: Овусу, 35 – Боли, 17.

Маккаби Хайфа (Израиль) – Аполлон (Кипр) – 4:0

Голы: Пеберн, 38 (автогол), Мохамед, 54, 62, Пьерро, 79.

Динамо Киев (Украина) – Штурм Грац (Австрия) – 1:0

Гол: Караваев, 28.

Црвена Звезда (Сербия) – Пюник Ереван (Армения) – 5:0

Голы: Букари, 29, 44, 70, Кангва, 33, Митрович, 78.

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Лига чемпионов статистические расклады Буде-Глимт Црвена Звезда Маккаби Хайфа Жальгирис Вильнюс Карабах Агдам Ференцварош Аполлон Лимасол Динамо Киев Динамо - Штурм Штурм Грац Пюник
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Источник Sport.ua
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