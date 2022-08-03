Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Овчаренко продолжает покорять фьючерсы - уже в 1/8 финала
ITF
03 августа 2022, 16:20 | Обновлено 04 августа 2022, 12:00
673
2

Овчаренко продолжает покорять фьючерсы - уже в 1/8 финала

Украинец выиграл 11-й матч подряд

03 августа 2022, 16:20 | Обновлено 04 августа 2022, 12:00
673
2
Овчаренко продолжает покорять фьючерсы - уже в 1/8 финала
Instagram. Александр Овчаренко

Первый сеянный турнира Александр Овчаренко (Украина, АТР 428) в 1/16 финала грунтового фьючерса в Нови-Сад (Сербия) выиграл у представителя Хорватии Ивана Содана в двух сетах за 52 минуты.

ITF M15 Нови-Сад (Сербия). 1/16 финала. Грунт

Александр Овчаренко (Украина) - Иван Содан (Хорватия) - 6:1, 6:1

Для Александра это уже 11-й выигранный матч подряд. До этого он выиграл два грунтовых турнира уровня ITF в Словении: в Литии и в Радомлье. Также вначале июля он стал триумфатором турнира в Бергамо (Италия).

Далее Александр сыграет с победителем пары Игорь Гименес (Бразилия, АТР 1164) – Душан Миланович (Сербия, АТР 1612)

По теме:
Победная серия. Украинский теннисист завоевал второй титул за две недели
Снова в финале. Украинский теннисист продолжает победную серию в Словении
Александр Овчаренко выиграл 8-й матч подряд
Александр Овчаренко Иван Содан ITF Нови-Сад
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансгендерам разрешили принимать участие в женском триатлоне
Биатлон | 04 августа 2022, 09:29 1
Трансгендерам разрешили принимать участие в женском триатлоне
Трансгендерам разрешили принимать участие в женском триатлоне

Выставлены определенные условия, при которых трансгендеры могут участвовать в женских соревнования

Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа
Бокс | 03 августа 2022, 17:59 9
Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа
Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа

Все желающие смогут увидеть чемпионский поединок

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 04.08.2022, 12:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
Футбол | 04.08.2022, 01:23
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
Теннис | 03.08.2022, 03:04
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
ВИДЕО. Ковид-стайл. Ястремская оригинально завершила матч с Азаренко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spectra
Но не понятно зачем играет на 15к, собирается ли прогрессировать? Если да, то пора и на челленджерах себя попробовать! 
Ответить
0
Александр Ад
а чо знову на 15-ку,тож25 виграв треба рухатися уперед!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
03.08.2022, 13:40 17
Футбол
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
03.08.2022, 22:51 43
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
03.08.2022, 10:00 13
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
03.08.2022, 02:50 2
MMA
Что нужно знать о 12 главных украинских талантах
Что нужно знать о 12 главных украинских талантах
02.08.2022, 13:26 10
Футбол
СЕНЧЕНКО: «Второй бой между Усиком и Джошуа не продлится все 12 раундов»
СЕНЧЕНКО: «Второй бой между Усиком и Джошуа не продлится все 12 раундов»
02.08.2022, 11:44
Бокс
СЕНЧЕНКО – о Ломаченко: «Ему нельзя высказывать позицию о вторжении рф?»
СЕНЧЕНКО – о Ломаченко: «Ему нельзя высказывать позицию о вторжении рф?»
02.08.2022, 08:25 9
Бокс
ФОТО. Марина Бех-Романчук крупным планом показала татуировку на бедре
ФОТО. Марина Бех-Романчук крупным планом показала татуировку на бедре
03.08.2022, 02:53 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем