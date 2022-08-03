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Лига конференций
03 августа 2022, 07:56 | Обновлено 03 августа 2022, 07:59
872
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Университатя

Встреча состоится в четверг, 4 августа

03 августа 2022, 07:56 | Обновлено 03 августа 2022, 07:59
872
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Университатя
ФК Заря Луганск

В четверг, 4 августа, состоится заключительный поединок группового раунда Лиги конференций, в котором луганская «Заря» сыграет против румынской «Университати».

Матч пройдет в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин». Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

«Заря» – «Университатя». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок «Заря» – «Университатя» можно будет посмотреть на общенациональном телеканале «2+2» с 15-минутной задержкой.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Университатя».

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Источник Sport.ua
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