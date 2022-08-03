В четверг, 4 августа, состоится заключительный поединок группового раунда Лиги конференций, в котором луганская «Заря» сыграет против румынской «Университати».

Матч пройдет в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин». Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

«Заря» – «Университатя». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок «Заря» – «Университатя» можно будет посмотреть на общенациональном телеканале «2+2» с 15-минутной задержкой.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Университатя».