Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Университатя
Встреча состоится в четверг, 4 августа
В четверг, 4 августа, состоится заключительный поединок группового раунда Лиги конференций, в котором луганская «Заря» сыграет против румынской «Университати».
Матч пройдет в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин». Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
«Заря» – «Университатя». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Поединок «Заря» – «Университатя» можно будет посмотреть на общенациональном телеканале «2+2» с 15-минутной задержкой.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Университатя».
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