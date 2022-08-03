Украина. Премьер лига03 августа 2022, 07:37 | Обновлено 03 августа 2022, 07:41
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Заря – Блонянка / Хутник – 7:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
03 августа 2022, 07:37 | Обновлено 03 августа 2022, 07:41
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В рамках подготовки к новому сезону луганская «Заря» победила польские команды «Блонянка» и «Хутник» (играла по тайму с каждой) с общим счетом 7:1.
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