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  4. Заря – Блонянка / Хутник – 7:1. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 07:37 | Обновлено 03 августа 2022, 07:41
55
0

Заря – Блонянка / Хутник – 7:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

03 августа 2022, 07:37 | Обновлено 03 августа 2022, 07:41
55
0
Заря – Блонянка / Хутник – 7:1. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

В рамках подготовки к новому сезону луганская «Заря» победила польские команды «Блонянка» и «Хутник» (играла по тайму с каждой) с общим счетом 7:1.

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Источник Sport.ua
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