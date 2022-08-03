Лига Чемпионов
02.08.2022, FT 1 : 2
Лига чемпионов03 августа 2022, 03:42 |
28
0
Лудогорец – Динамо Загреб – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
03 августа 2022, 03:42 |
28
0
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо Загреб» не выезде одолело «Лудогорец».
События матча
22’
ГОЛ ! Мяч забил Бернард Текпетей (Лудогорец).
9’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Сержио Падт (Лудогорец).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Дино Перич (Динамо Загреб).
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