Во вторник, 2 августа, в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена» состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют болгарский «Лудогорец» и хорватский «Динамо» Загреб. Стартовый свисток турецкого рефери Джюнейта Чакыра из Стамбула прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Лудогорец



Доминирующей силой в Болгарии вот уже который год является коллектив из Разграда, который с завидным постоянством представляет свою страну на европейской арене в различных турнирах. В частности, в прошлом сезоне «Лудогорцу» удалось добраться до группового этапа Лиги Европы УЕФА из-за поражения в квалификации Лиги чемпионов от датского «Мидтьюлланда», однако о провальных выступлениях в квартете с лондонским «Тоттенхэмом», австрийским «ЛАСК» и бельгийским «Антверпеном» коллектив Анте Шимунджи предпочитает лишний раз не вспоминать.

Прошлый футбольный год для «орлов» завершился уже привычным поднятием над головой чемпионского кубка в своей стране, вслед за которым команда вновь получила право выступать в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Прогресс на фоне предыдущего участия на данном этапе уже имеется – черногорская «Сутьеска» та ирландский «Шемрок Роверс» остались позади, и в то же самое время в Болгарии уже вовсю начался новый сезон национального первенства.

Динамо Загреб



Загребскому «Динамо» лишний раз не стоит рассказывать о том, что такое победы на внутренней арене. «Плави» не расстаются с титулом уже шесть сезонов кряду, и при этом за последние 20 лет лишь под руководством Ивайло Петева в 2017 году они не смогли опередить «Риеку». Устанавливая гегемонию на внутренней арене, коллектив из столицы Хорватии не забывает заглядывать и в еврокубки, а годом ранее им даже удалось дойти четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, что произошло уже на следующий сезон после мощного выступления в одной группе Лиги чемпионов вместе с донецким «Шахтером».

В современных реалиях «Динамо» уже успело, также, как и соперники, открыть новую для себя страницу в истории чемпионатов Хорватии, и уже успело поднять над головой Суперкубок страны по итогам матча против сплитского «Хайдука». Поскольку у Хорватии рейтинг ассоциации все-таки находится на чуть более высоком уровне, чем у Болгарии, то чемпион этой страны мог стартовать сразу со второго раунда, где его долго старался сдерживать скромный македонский «Шкупи», но и этот коллектив оказался по силам команде Анте Чачича.

Ориентировочные составы



«Лудогорец»: Падт – Недялков, Пластун, Вердон, Сисиньо – Каули, Иорданов, Сантана – Рик, Сотириу, Десподов.

«Динамо» Загреб: Ливакович – Любичич, Перич, Лауритсен, Мохаррами – Иванушец, Адеми, Мишич, Шпикич – Петкович, Оршич.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре команды в результативном стиле не определят фаворита на выход в следующий раунд. Нашей ставкой будет позиция – «Динамо» Загреб не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.60 по линии Parimatch.



2 августа, вторник