Лига Чемпионов
02.08.2022, FT 1 : 2
Лига чемпионов03 августа 2022, 02:34 | Обновлено 03 августа 2022, 02:37
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Шериф – Виктория Пльзень – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
03 августа 2022, 02:34 | Обновлено 03 августа 2022, 02:37
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В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» добыла волевую победу в выездном матче против тираспольского «Шерифа», который проводился в Кишиневе из-за санкций УЕФА.
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Буха (Виктория Пльзень).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Хорый (Виктория Пльзень).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Рашид Аканби (Шериф).
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