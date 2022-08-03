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  4. Шериф – Виктория Пльзень – 1:2. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Шериф
02.08.2022, FT 1 : 2
Виктория Пльзень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 августа 2022, 02:34 | Обновлено 03 августа 2022, 02:37
13
0

Шериф – Виктория Пльзень – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

03 августа 2022, 02:34 | Обновлено 03 августа 2022, 02:37
13
0
Шериф – Виктория Пльзень – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Шериф

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» добыла волевую победу в выездном матче против тираспольского «Шерифа», который проводился в Кишиневе из-за санкций УЕФА.

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Буха (Виктория Пльзень).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Хорый (Виктория Пльзень).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Рашид Аканби (Шериф).
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Шериф Тирасполь Виктория Пльзень Лига чемпионов видео голов и обзор
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Источник ФК Шериф Тирасполь
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