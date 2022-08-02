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  4. Шериф – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
02 августа 2022, 03:24 | Обновлено 02 августа 2022, 03:37
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0

Шериф – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

До повторения достижения Вернидуба в Лиге чемпионов надо сделать еще два шага

02 августа 2022, 03:24 | Обновлено 02 августа 2022, 03:37
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Шериф – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
facebook.com/FootballClubSheriff

Во вторник, 2 августа, в Кишиневе на стадионе «Зимбру» состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют молдавский «Шериф» и чешская «Виктория» Пльзень. Стартовый свисток нидерландского рефери Данни Маккели из Вены прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Шериф


Молдовский коллектив под руководством хорватского специалиста Степана Томаса продолжает погоню за прошлогодним достижением его предшественника на данном посту, украинца Юрия Вернидуба. «Шериф» в текущей отборочной кампании не блещет результативностью, однако тактика мелких шажков на пути к заветному групповому этапу, пока что, дает исключительно положительные результаты. Для того, чтобы оставить за бортом турнира боснийский «Зриньски» и словенский «Марибор» молдованам понадобилось всего два результативных удара (дважды по 1:0) и обязательный факт отсутствия мячей во время выездного противостояния (0:0).

Однако на этот раз «желто-черные» будут вынуждены начинать двухматчевую дуэль на своем поле, поэтому права на ошибку фактически иметь не будут. Они лишились возможности играть матчи квалификации в Тирасполе из-за политической ситуации в регионе, однако с трибунами стадиона «Зимбру» уже фактически успели породниться. Тем более, что первый матч нового сезона местного чемпионата против местного «Зимбру» для «Шерифа» проходил как раз на столичной арене несколькими днями ранее (1:1). Стало быть, какой-никакой тонус коллектив Томаса уже успел обрести.

Виктория Пльзень


По итогам прошлого розыгрыша Первой лиги Чехии «Виктория» сумела занять первую строчку турнирной таблицы с внушительным отрывом в семь очков от ближайшего преследователя, хотя перед делением команд на отдельные группы выступала лишь в роли преследователей пражской «Славии». В статусе чемпиона страны «красно-синие» попали во второй раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА, где ее соперником стал финский ХИК. Гостевая часть двухматчевого противостояния осталась за футболистами Михала Билека (2:1), а уже в ответной встрече на своем поле они устроили соперникам настоящий разгром (5:0).

Как и в Молдове, на минувших выходных в Чехии был сыгран первый тур национального первенства, в котором, также, как и соперники, «Виктория» умудрилась сыграть вничью в гостях у «Теплице» (2:2). К сезону свою команду Билек начал готовить еще в середине июня, однако соперников по товарищеским матчам он подбирал достаточно скромных, поэтому при первой же физической и эмоциональной нагрузке его команда столкнулась с непредвиденными трудностями. Скорее всего, чешский коллектив сделает ставку в этой дуэли вновь на игру на своем поле, где в прошлом сезоне не проиграл ни одной встречи на внутренней арене.

Ориентировочные составы


«Шериф»: Абалора – Кпосо, Раделич, Кики, Гуедес – Лушкья, Киабу, Бадоло – Аканби, Янсане, Пернамбуко.

«Виктория Пльзень»: Станек – Гавел, Гейда, Перница, Резник – Калвач, Буча – Москера, Сикора, Копиц – Климент.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре команды не определят фаворита на выход в следующий раунд. Нашей ставкой будет позиция – «Шериф» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.04 по линии Parimatch.

2 августа, вторник

«Шериф» – «Виктория» Пльзень
Кишинев. «Зимбру». 20:00
Арбитр: Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды)
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch  
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Шериф Тирасполь Виктория Пльзень Лига чемпионов прогнозы
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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