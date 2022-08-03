Европейские желторотики. Что представляет собой Штурм – соперник Динамо

После поистине героического прохода «Фенербахче», киевскому «Динамо» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов в соперники выпал номинально куда более простой оппонент – «Штурм» из Граца. Вице-чемпион Австрии стартует в турнире и еврокубковом сезоне именно с этого раунда, хотя на фоне подопечных Луческу может похвастаться куда более серьезной игровой практикой именно на официальном уровне.

Что представляет собой «Штурм», каковы ключевые плюсы и минусы этой команды, кто ею руководит – во всех этих вопросах мы досконально разберемся прямо сейчас…

Неизбалованные серьезными стадиями еврокубков

Несмотря на то, что в начале мая исполнилось 113 лет со дня основания «Штурма», команда из Граца лишь трижды в истории становилась чемпионом Австрии. По этому показателю «черно-белые» находятся не только далеко позади исторических грандов тамошнего футбола «Рапида» (32 титула) и «Аустрии» (24), а также новоиспеченного топа «Зальцбурга» (16), но и клубов, о которых могли слышать болельщики, но вряд ли хорошо знакомы с их историей – «Адмира Ваккер» (9), «Ферст Вена» (6) и «Ваккер Инсбрук» (5), причем два последних еще пару десятилетий назад и вовсе прекратили существование.

Выйти на авансцену в австрийском футболе «Штурму» удалось в 90-х годах минувшего века. В клуб как раз пришел новый спонсор, который наладил стабильное финансирование, со временем увеличивая его и ставя перед командой все более и более амбициозные задачи. Воплощать их в жизнь на пост главного тренера был призван боснийский специалист Ивица Осим, который возглавил «Штурм» в 1994 году и провел на своем посту 8 сезонов.

Под руководством Осима «Штурм» выиграл два чемпионства подряд в 1998 и 1999 годах, а также смог впервые в истории пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов, причем проведя на этом уровне два розыгрыша кряду. Период под руководством Осима является по-настоящему золотым в истории «Штурма». Эта команда в ЛЧ-1999/2000 финишировала третьем в своем квартете с «Манчестер Юнайтед», «Марселем» и «Кроацией» в рамках тогда еще существовавшего первого группового этапа, а спустя год смогла пробиться дальше. В ЛЧ-2000/01 «Штурм» стал одной из главных сенсаций на стадии первого группового этапа, сумев выиграть квартет в составе «Галатасарая», «Рейнджерс» и «Монако». Во втором групповом этапе австрийцы угодили к «Валенсии», «Манчестер Юнайтед» и «Панатинаикосу», но и здесь смогли финишировать третьими, обойдя греков, над которыми отпраздновали две победы.

sksturm.at. 1 мая 2022 года Ивица Осим скончался в Граце

После того «Штурм» на какое-то время исчез с радаров, а по итогам сезона-2010/11 смог вновь стать чемпионом Австрии, но в следующем еврокубковом сезоне проиграл БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, вылетев в группу Лиги Европы, где занял последнее место в квартете с московским «Локомотивом», «Андерлехтом» и афинским АЕКом. Примечательно, что после того «Штурм» вплоть до сезона-2021/22 более не играл на групповой стадии какого-либо из еврокубков. В пяти сезонах, когда «черно-белым» удавалось получить путевку в Европу, они неизменно вылетали в квалификации – то ли Лиги чемпионов, то ли Лиги Европы. В минувшем же сезоне австрийцы оказались последними в квартете Лиги Европы с «Монако», ПСВ и «Реалом Сосьедадом», набрав лишь 2 очка в 6 матчах.

Всего в своей более чем вековой истории «Штурм» по три раза играл на групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы, а самым значимым континентальным достижением команды из Граца до сих пор является выход в 1/4 финала Кубка обладателей кубков-1975/76 и в аналогичную стадию Кубка УЕФА-1983/84.

«Штурм» нельзя называть искушенным еврокубковым бойцом. Таковым, как казалось, команда начинала становиться под руководством Ивицы Осима в конце 90-х, но так и не завершила свое восхождение на вершину, как впоследствии это удалось, скажем, «Зальцбургу» при спонсорском посредничестве концерна «Ред Булл». К слову, босниец Осим, который с 2007 года отошел от тренерской работы, покинул этот мир 1 мая нынешнего года. Он скончался в столь полюбившемся ему Граце, не дожив пяти дней до своего 81-го дня рождения…

Сезон-2021/22: первые после Зальцбурга

В последние девять лет в австрийском клубном футболе установилась гегемония «Зальцбурга», который никому не отдает чемпионство и нацелен штурмовать рекорды по количеству титулов сперва «Аустрии», а затем и легендарного венского «Рапида». Именно поэтому остальным командам остается де-факто выявлять лишь лучшего между собой и сразу после «Зальцбурга».

В австрийской Бундеслиге-2021/22 финишировать вторым удалось «Штурму». Команда из Граца в конце дистанции проиграла 15 очков «Зальцбургу», но зато показала наибольшую стабильность на фоне остальных конкурентов. Это позволило «черно-белым» обойти на 8 пунктов «Аустрию» и на 9 – «Вольфсбергер», который финишировал четвертым.

О еврокубковых выступлениях «Штурма» в минувшем сезоне мы уже упомянули выше, а вот в Кубке Австрии команда из Граца неприятно удивила своих болельщиков, вылетев уже на стадии 1/8 финала от «Рида». Что правда, итоговый успех в чемпионате, коим безусловно стало второе место, позволило без проблем главному тренеру «Штурма» сберечь свое место у «руля» команды.

Тренер, которому «кресты» не позволили всерьез поиграть в футбол

Наставником «Штурма» является 44-летний австрийский специалист Кристиан Ильцер. Его сложно называть хорошо известным за пределами родной страны, однако пока карьера тренера развивается у Ильцера по восходящей, и к своим годам он может похвастаться очень солидным опытом наставнической деятельности.

В футбол на профессиональном уровне Ильцеру поиграть так и не удалось. На юношеском уровне Кристиан перенес три травмы крестообразных связок колена, после чего ему пришлось попрощаться с мечтой стать классным футболистом. Но уходить из любимой игры Ильцер не стал, а занялся самообразованием, что и позволило Кристиану перейти на тренерскую стезю.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ильцер

С 17 лет Ильцер был играющим тренером любительских команд в Австрии, периодически выходя на поле и демонстрируя свои навыки владения мяча и видения поля. В 2007-м 29-летний на тот момент Ильцер получил приглашение войти в тренерский штаб «Хартберга», что и послужило толчком в его карьере. Спустя четыре года Кристиан был назначен тренером по физподготовке в сборную Австрии U-19, через два сезона вернулся ассистентом в «Хартберг», а в 2015-м впервые был назначен полноценным наставником этой команды.

Однако изначально поработать самостоятельно Ильцеру долго не удалось, так как он предпочел пойти в «Вольфсберг» ассистенты известному в Австрии экс-игроку «Рапида» и «Аустрии» Хаймо Пфайфенбергеру. Проведя два года под началом куда более опытного коллеги, Ильцер все-таки окончательно решил сосредоточиться на самостоятельной тренерской работе. В 2017-м Кристиан снова принял «Хартберг», через год – «Вольфсберг», а еще через год получил приглашение от «Аустрии», что лишь подчеркнуло его незаурядные успехи на тренерской стезе. Что правда, в гранде из Вены Ильцер провалился, и летом 2020-го снова сменил клуб, приняв «Штурм».

Под руководством Ильцера «Штурм» к настоящему моменту провел 83 матча во всех турнирах, одержав 42 победы при 19 ничьих и 22 поражениях. Команда из Граца под руководством молодого наставника забила 157 мячей, а пропустила 100.

Недорогие, но молодые и перспективные

«Штурм» не может похвастаться наличием в составе футболистов серьезного уровня, которые, безусловно, есть в рядах предыдущего европейского оппонента «Динамо» турецкого «Фенербахче». В целом портал Transfermarkt оценивает состав первой команды «Штурма» весьма скромно – в 33,4 миллиона евро. В среднем стоимость одного футболиста «черно-белых» лишь чуть-чуть превышает 1 миллион евро. У «Динамо» соответствующие показатели в разы больше: в 114,6 миллионов евро оценивается вся команда, в 3,2 миллиона евро в среднем – каждый ее футболист.

Стоит отметить, что в «Штурме» лишь три игрока перешагнули 30-летний рубеж, и сразу 22 футболиста не достигли еще и 25-летия. Вообще команда из Граца – одна из самых молодых в нынешнем розыгрыше австрийской Бундеслиги. Средний возраст команды «Штурма» составляет 24,2 года, что больше лишь показателя «Зальцбурга» (22,4).

Главной звездой и одновременно надеждой «Штурма» является 19-летний датский форвард Расмус Хойлунд. Этого рослого (191 см) нападающего австрийский клуб приобрел за 1,8 миллиона евро в январе у «Копенгагена», и он уже успел забить 9 мячей и отдать 3 голевые передачи в 15 матчах за «черно-белых». В первой команде датского клуба Хойлунд и близко не отличался такой результативностью, хотя на юношеском уровне выделялся. Переход в «Штурм» позволил Расмусу сделать шаг вперед в развитии, вслед за чем повысился и его трансферный ценник на Transfermarkt – до 4,5 миллионов евро.

sksturm.at. Расмус Хойлунд (с мячом)

Из молодежи в «Штурме» также стоит выделять 21-летнего центрбека Давида Аффенгрубера, его ровесников Александера Прасса, играющего слева в полузащите, и Амаду Данте, действующего слева в обороне, а также 22-летнего правого фулбека Юсуфа Газибеговича. Каждый из них за последние пару лет в «Штурме» добился существенного прогресса, а потому зимой или следующим летом не исключено, что «черно-белые» попытаются как следует заработать на уходе этих исполнителей.

Однако ключевой фигурой «Штурма» до недавнего времени являлся 33-летний экс-форвард сборной Австрии Якоб Янчер. В минувшем сезоне ветеран, являющийся воспитанником клуба и вернувшийся в него в январе 2018-го, стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом команды одновременно. На его счету 14 забитых мячей и 15 голевых передач в австрийской Бундеслиге-2021/22 – потрясающие показатели, демонстрирующие всестороннюю опасность этого игрока атаки. Впрочем, в середине июля Янчер получил травму и как минимум в первом матче против «Динамо» не сыграет. Эту информацию подтвердил и Кристиан Ильцер: «К сожалению, ничего не получится. Медицинский отдел перепробовал все, но им пришлось сделать шаг назад. Янчер не сможет сыграть в ближайшую среду».

Ромб и необходимость в уважении

В «Штурме» Кристиан Ильцер предпочитает задействовать схему 4-3-1-2 с ромбом в середине поля, с чем клубы УПЛ, за исключением «Зари» образца Виктора Скрипника, сталкиваться не привыкли. У «черно-белых» нет культа владения мячом, по причине чего в минувшем розыгрыше национального чемпионата по этому показателю «Штурм» оказался в середине пелотона, имея средний показатель в 49,9%, а по итогам двух туров нынешнего сезона команда из Граца и вовсе последняя в австрийской Бундеслиге со средним контролем мяча в 42,2%.

В то же время «Штурм» нельзя отнести и к любителям абсолютно упрощать игру за счет длинных передач. Подопечные Ильцера в этом компоненте в своей лиге также находятся «в срединке», а чем могут похвастаться, так это частотой участия в верховых единоборствах (второй показатель в лиге по итогам минувшего сезона – 1623 действия, и четвертый с точки зрения успешности – 48,2% выигранных).

sksturm.at

Нельзя не выделять и эффективность работы футболистов «Штурма» у ворот соперника. В минувшем сезоне «черно-белые» забили 62 мяча в чемпионате (больше только у «Зальцбурга» - 77), при том, что суммарный показатель ожидаемых голов у команды Ильцера составил 51,47. Скажем, у ЛАСКа ситуация в этом плане была диаметрально противоположной – только 45 забитых при 62,1xG. И в нынешнем сезоне тенденция пока сохраняется – «Штурм» забивает больше, чем теоретически создает опасности (3 забитых мяча при 2,52xG).

Кроме того, «Штурм» пока не проигрывал на старте сезона, даже в товарищеских матчах. Команда Ильцера провела 10 матчей, в том числе 7 – товарищеских. Выиграла в шести, сыграла вничью в четырех. А непосредственно перед визитом к «Динамо» «Штурм» в национальном чемпионате неожиданно одолел действующего чемпиона «Зальцбург» - 2:1, причем дубль на свой счет записал уже упоминавшийся 19-летний вундеркинд Расмус Хойлунд. Датчанин сперва ловко подкараулил ошибку вратаря соперников, а во втором тайме прекрасно убежал в контратаку на скорости от защитников и ударом потрясающей силы и точности поразил сетку ворот «Зальцбурга» во второй раз.

Отметим, что «Штурм» против «Зальцбурга» привычно меньше соперника владел мячом (43%), что не помешало подопечным Ильцера нанести по воротам оппонента столько же ударов, как и тот – по их (9). Кроме того, «черно-белые», как и «Зальцбург», показали хороший матч с точки зрения интенсивности прессинга, и даже превзошли чемпиона по числу организованных позиционных атак.

По этой причине, пусть номинально «Динамо» и видится фаворитом первого матча, расслабляться команде Луческу нельзя ни в коем случае. «Штурм» может и способен демонстрировать качественный футбол, а главное – отличную эффективность действий. Эта команда может отдавать мяч, абсолютно отказаться от долгих перепасовок и почти не склонна к демонстрации каких-то премудростей в работе с мячом на поле, но за счет хорошей физической готовности, слаженности и нацеленности на результат умеет достигать поставленных целей. Как говорится, вариант вполне рабочий, но далеко не «сладкая булочка», как может показаться некоторым болельщикам «бело-синих».