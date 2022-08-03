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Лига Чемпионов
Динамо Киев
03.08.2022 21:00 - : -
Штурм Грац
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 августа 2022, 03:23 | Обновлено 03 августа 2022, 03:50
2665
1

Динамо – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 августа в 21:00 первый поединок Q3 Лиги чемпионов в Лодзи

03 августа 2022, 03:23 | Обновлено 03 августа 2022, 03:50
2665
1
Динамо – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В среду, 3 августа, проходит первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют киевское «Динамо» и австрийский «Штурм» Грац.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Матч проходит в Лодзи на ЛКС Арене, начало – в 21:00 по киевскому времени. Вторая игра состоится через неделю, 9 августа, в Австрии.

Динамо – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч в прямом эфире транслирует онлайн-платформа setantasports.com. Болельщики могут смотреть игру бесплатно, пройдя регистрацию.

На телеканале 2+2 – трансляция с 15-минутной задержкой.

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Голосов 24
Спрогнозируйте исход матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между командами Динамо и Штурм, который пройдет 3 августа в Лодзи.

Крупная победа Динамо

3 голоса 12.5 %

Минимальная победа Динамо

14 голосов 58.33 %

Ничья

5 голосов 20.83 %

Минимальная победа Штурма

2 голоса 8.33 %

Крупная победа Штурма

0 голосов 0.1 %

Результаты
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Штурм Грац Динамо Киев Динамо - Штурм Лига чемпионов смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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Barsa_che
Динамо! Вперед к победе!
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