Челси согласовал контракт с Кукурельей
«Пенсионерам» осталось договориться о сумме трансфера с «Брайтоном»
«Челси» продвинулся в переговорах по левому защитнику «Брайтона» Марку Кукурелье.
Лондонский клуб согласовал условия контракта с 24-летним испанцем и теперь должен договориться о сумме трансфера с «Брайтоном».
В минувшем сезоне Кукурелья забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 38 матчах «Брайтона» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» решительно настроен купить Кукурелью на место, которое освободилось после продажи Александра Зинченко в лондонский «Арсенал».
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