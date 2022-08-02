Челси согласовал контракт с Кукурельей

«Челси» продвинулся в переговорах по левому защитнику «Брайтона» Марку Кукурелье.

Лондонский клуб согласовал условия контракта с 24-летним испанцем и теперь должен договориться о сумме трансфера с «Брайтоном».

В минувшем сезоне Кукурелья забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 38 матчах «Брайтона» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» решительно настроен купить Кукурелью на место, которое освободилось после продажи Александра Зинченко в лондонский «Арсенал».