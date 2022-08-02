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  4. Челси согласовал контракт с Кукурельей
Англия
02 августа 2022, 15:18 | Обновлено 02 августа 2022, 15:50
481
0

Челси согласовал контракт с Кукурельей

«Пенсионерам» осталось договориться о сумме трансфера с «Брайтоном»

02 августа 2022, 15:18 | Обновлено 02 августа 2022, 15:50
481
0
Челси согласовал контракт с Кукурельей
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

«Челси» продвинулся в переговорах по левому защитнику «Брайтона» Марку Кукурелье.

Лондонский клуб согласовал условия контракта с 24-летним испанцем и теперь должен договориться о сумме трансфера с «Брайтоном».

В минувшем сезоне Кукурелья забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 38 матчах «Брайтона» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» решительно настроен купить Кукурелью на место, которое освободилось после продажи Александра Зинченко в лондонский «Арсенал».

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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