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  4. 30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
Англия
21 июля 2022, 16:18 |
800
0

30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко

За Марка Кукурелью хотят 50 миллионов

21 июля 2022, 16:18 |
800
0
30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
Skysports.com

«Манчестер Сити» после продажи Александра Зинченко в «Арсенал» ищет нового игрока на позицию левого защитника. Главным претендентом является Марк Кукурелья из «Брайтона».

Сообщается, что клубу предложили за футболиста 30 миллионов фунтов, однако «Брайтон» отказался и потребовал 50 миллионов.

«Сити» пока не готов платить такие деньги, поэтому рассмотрит другие варианты. Как раз за 30 миллионов клуб продал Зинченко в «Арсенал».

23-летний Кукурелья в минувшем сезоне провел 38 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Марк Кукурелья Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко
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Источник Sky Sports
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