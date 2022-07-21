30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
За Марка Кукурелью хотят 50 миллионов
«Манчестер Сити» после продажи Александра Зинченко в «Арсенал» ищет нового игрока на позицию левого защитника. Главным претендентом является Марк Кукурелья из «Брайтона».
Сообщается, что клубу предложили за футболиста 30 миллионов фунтов, однако «Брайтон» отказался и потребовал 50 миллионов.
«Сити» пока не готов платить такие деньги, поэтому рассмотрит другие варианты. Как раз за 30 миллионов клуб продал Зинченко в «Арсенал».
23-летний Кукурелья в минувшем сезоне провел 38 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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