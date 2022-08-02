Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Воспоминания о Днепре-1 у меня никто не может украсть»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал свой переход из «Днепра-1».

– Ваш переход в «Шахтер» вызвал огромный резонанс. Что у вас произошло с «Днепром-1»?

– Из уважения к вам и читателям, но это больше вопрос к клубу «Днепр-1», поэтому могу сказать, чтобы сейчас без комментариев.

Я провел два очень хороших года в «Днепре-1». Тренерский штаб и футболисты немало дали клубу за это время – как спортивный результат, как выход в Лигу Европы, так и финансовый. Горжусь, что провел эти два года, работая там. И эти воспоминания у меня никто не может украсть. Я их ношу в сердце.

Друзьям не нужно объяснять свои шаги. Все остальные пусть делают анализ по собственному мнению. Очень большое уважение к «Днепру-1», но это чисто спортивный принцип, двигающий каждого специалиста к мечте, которую он имеет в себе. Мы сыграем в Лиге чемпионов – ради этого я работаю каждый день. Матч с «Аяксом» был симуляцией того, чем я хочу жить.

– Можно ли было избежать такой ситуации?

– Выходит, что вышел скандал, но все было прозрачно. Все были в курсе. Это уже вопрос к тем, кто производит шум.

– Читали заявление «Днепра-1» и слова Березы?

– Это вопрос к клубу. У меня максимальное уважение к нему. Я получил максимальное удовольствие, работая в «Днепре-1». Мы показали всем болельщикам, что команда играет в хороший футбол – зрелищный и прикольный. И команда по праву была на третьем месте.

Но спортивные вызовы порой не выбирают ни тайминг, ни место. Иногда это может стать неожиданностью.

– Общались ли вы после своего перехода с руководством «Днепра-1»?

– Нет. Если вы думаете, что я что-нибудь скажу против «Днепра-1», то вы от меня этого никогда в жизни не услышите.

– Тогда последнее по этой теме. «Днепр-1» утверждает, что вы перешли в «Шахтер», воспользовавшись правилом ФИФА. Это так?

– Думаю, клуб объяснит, что мы не пользовались правилом ФИФА. У меня лично даже мысли об этом не было. То, что я принимал решение, уйти или не уйти – это совсем другой фактор. Здесь я поставлю точку, – ответил Йовичевич.