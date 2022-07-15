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  4. Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 16:32 | Обновлено 15 июля 2022, 16:55
541
2

Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»

Руководитель «Днепра-1» одним словом прокомментировал скандальный уход тренера в «Шахтер»

15 июля 2022, 16:32 | Обновлено 15 июля 2022, 16:55
541
2
Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
Футбол 1/2/3. Юрий Береза

Почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза одним словом прокомментировал скандальный уход уже бывшего главного тренера Игора Йовичевича в донецкий «Шахтер».

«П*д*р», - написал Береза под постом одного из пабликов в Facebook.

Спустя некоторое время вышеприведенный комментарий Березы был удален, но неизвестно, следствием чьих действий это стало — самого его автора, администраторов страницы «Шахтера», или же самой социальной сети.

«Днепр-1» считает, что Йовичевич нарушил условия контракта с клубом, поскольку тренер воспользовался пролонгацией соглашения, предусмотренной в договоре.

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Игор Йовичевич Юрий Береза Днепр-1
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Remark
Нарушил условия контракта воспользовавшись пролонгацией соглашения ПРОДУСМОТРЕННОЙ в договоре - это как понимать? )))
И негоже "типа президенту" клуба оставлять такой матерный комент. Или он набрался таких паханских и быдловатых повадок у своего хозяина?
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0
DK1961
не очень эстетично, но...
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