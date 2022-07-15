Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»

Почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза одним словом прокомментировал скандальный уход уже бывшего главного тренера Игора Йовичевича в донецкий «Шахтер».

«П*д*р», - написал Береза под постом одного из пабликов в Facebook.

Спустя некоторое время вышеприведенный комментарий Березы был удален, но неизвестно, следствием чьих действий это стало — самого его автора, администраторов страницы «Шахтера», или же самой социальной сети.

«Днепр-1» считает, что Йовичевич нарушил условия контракта с клубом, поскольку тренер воспользовался пролонгацией соглашения, предусмотренной в договоре.