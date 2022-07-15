Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
Руководитель «Днепра-1» одним словом прокомментировал скандальный уход тренера в «Шахтер»
Почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза одним словом прокомментировал скандальный уход уже бывшего главного тренера Игора Йовичевича в донецкий «Шахтер».
«П*д*р», - написал Береза под постом одного из пабликов в Facebook.
Спустя некоторое время вышеприведенный комментарий Березы был удален, но неизвестно, следствием чьих действий это стало — самого его автора, администраторов страницы «Шахтера», или же самой социальной сети.
«Днепр-1» считает, что Йовичевич нарушил условия контракта с клубом, поскольку тренер воспользовался пролонгацией соглашения, предусмотренной в договоре.
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Мнение Алексея Сливченко
И негоже "типа президенту" клуба оставлять такой матерный комент. Или он набрался таких паханских и быдловатых повадок у своего хозяина?