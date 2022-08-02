Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три самых посещаемых матча года пришлись на женский футбол
Другие новости
02 августа 2022, 12:29 | Обновлено 02 августа 2022, 13:10
83
1

Три самых посещаемых матча года пришлись на женский футбол

Финал женского ЧЕ на третьем месте по посещаемости

02 августа 2022, 12:29 | Обновлено 02 августа 2022, 13:10
83
1
Три самых посещаемых матча года пришлись на женский футбол
УЕФА. Финал женского чемпионата Европы

Самым посещаемым матчем года является женский полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Вольфсбург» на стадионе «Камп Ноу» 22 апреля. Тогда «сине-гранатовые» разгромили соперниц 5:1. На матче присутствовало 91,648 болельщика.

До этого в ответном матче четвертьфинала женской Лиги чемпионов 30 марта «Барселона» встречалась с «Реал Мадридом». Тогда на стадион пришли 91,553 зрителя, что являлось рекордом на тот момент. Как уже отмечалось ранее, меньше чем через месяц этот рекорд был побит на том же самом стадионе.

31 июля прошел женский финал чемпионата Европы. На стадионе «Уэмбли» встретились сборные Англии и Германии. Матч закончился победой англичанок со счетом 2:1, а посетили матч 87,192 зрителя

 

По теме:
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Англия – Германия – 2:1 (д.в.) Монзуль судила финал. Видео голов и обзор
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
зрители женский футбол Лига чемпионов по футболу среди женщин чемпионат Европы по футболу среди женщин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
Футбол | 01 августа 2022, 16:24 11
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах

Сезон стартует уже 23 августа

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 02 августа 2022, 01:45 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Футбол | 02.08.2022, 09:54
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Зубков выразил желание покинуть Ференцварош, который тренирует Черчесов
Футбол | 01.08.2022, 12:07
Зубков выразил желание покинуть Ференцварош, который тренирует Черчесов
Зубков выразил желание покинуть Ференцварош, который тренирует Черчесов
Мудрика хочет подписать французский клуб, Супряга переел круассанов
Футбол | 02.08.2022, 05:55
Мудрика хочет подписать французский клуб, Супряга переел круассанов
Мудрика хочет подписать французский клуб, Супряга переел круассанов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Ці цифри не мають ніякого значення, бо на ці матчі пускали майже на халяву.
Щоб підняти жіночий футбол - спортивні чиновники роздають білети на матчі ЛЧ та Євро/ЧС за копійки. Люди йдуть, щоб соціалізуватися, бо на матчі чоловічих клубів та збірних білетів зазвичай не дістати і вони дорогі.
Після чого футболістки бачать заповнені трибуни і в них складаєтсья хибне враження, що їхній спорт став дуже популярним і починають вимагати собі таких зарплат, як у футболістів. Не розуміючи, з чого складаються зарплати і що всі ці люди на стадіоні прийшли майже на халяву, тому виручки від їхнього приходу мало, щоб платити їм великі зарплати. Не кажучи вже про те, що потім на матчі звичайного жічого чемпіонату своїх країн ніхто з тих кузьмічів спеціально не ходить навіть на халяву.
Для порівняння ціни на жіночий фінал Євро15-50  фунтів
Ціни на чоловічий фінал Євро
 295- 945  фунтів
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
31.07.2022, 18:42 15
Футбол
Олег СМАЛИЙЧУК: «Увидел Палкина без носков в Вене и стыдно стало»
Олег СМАЛИЙЧУК: «Увидел Палкина без носков в Вене и стыдно стало»
01.08.2022, 13:55 14
Футбол
САЛАДУХА: «Некоторые говорили: «Отдайте свои земли, а то у нас растут цены»
САЛАДУХА: «Некоторые говорили: «Отдайте свои земли, а то у нас растут цены»
31.07.2022, 12:55 3
Другие виды
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
31.07.2022, 21:40 3
Футбол
Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
31.07.2022, 17:44 6
Авто/мото
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
31.07.2022, 11:30 7
Бокс
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
31.07.2022, 08:34 36
Футбол
WTA Вашингтон. Анонс: как далеко пройдет Ястремская?
WTA Вашингтон. Анонс: как далеко пройдет Ястремская?
01.08.2022, 21:07 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем