Три самых посещаемых матча года пришлись на женский футбол
Финал женского ЧЕ на третьем месте по посещаемости
Самым посещаемым матчем года является женский полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Вольфсбург» на стадионе «Камп Ноу» 22 апреля. Тогда «сине-гранатовые» разгромили соперниц 5:1. На матче присутствовало 91,648 болельщика.
До этого в ответном матче четвертьфинала женской Лиги чемпионов 30 марта «Барселона» встречалась с «Реал Мадридом». Тогда на стадион пришли 91,553 зрителя, что являлось рекордом на тот момент. Как уже отмечалось ранее, меньше чем через месяц этот рекорд был побит на том же самом стадионе.
31 июля прошел женский финал чемпионата Европы. На стадионе «Уэмбли» встретились сборные Англии и Германии. Матч закончился победой англичанок со счетом 2:1, а посетили матч 87,192 зрителя
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Щоб підняти жіночий футбол - спортивні чиновники роздають білети на матчі ЛЧ та Євро/ЧС за копійки. Люди йдуть, щоб соціалізуватися, бо на матчі чоловічих клубів та збірних білетів зазвичай не дістати і вони дорогі.
Після чого футболістки бачать заповнені трибуни і в них складаєтсья хибне враження, що їхній спорт став дуже популярним і починають вимагати собі таких зарплат, як у футболістів. Не розуміючи, з чого складаються зарплати і що всі ці люди на стадіоні прийшли майже на халяву, тому виручки від їхнього приходу мало, щоб платити їм великі зарплати. Не кажучи вже про те, що потім на матчі звичайного жічого чемпіонату своїх країн ніхто з тих кузьмічів спеціально не ходить навіть на халяву.
Для порівняння ціни на жіночий фінал Євро15-50 фунтів
Ціни на чоловічий фінал Євро
295- 945 фунтів