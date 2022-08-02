Три самых посещаемых матча года пришлись на женский футбол

Самым посещаемым матчем года является женский полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Вольфсбург» на стадионе «Камп Ноу» 22 апреля. Тогда «сине-гранатовые» разгромили соперниц 5:1. На матче присутствовало 91,648 болельщика.

До этого в ответном матче четвертьфинала женской Лиги чемпионов 30 марта «Барселона» встречалась с «Реал Мадридом». Тогда на стадион пришли 91,553 зрителя, что являлось рекордом на тот момент. Как уже отмечалось ранее, меньше чем через месяц этот рекорд был побит на том же самом стадионе.

31 июля прошел женский финал чемпионата Европы. На стадионе «Уэмбли» встретились сборные Англии и Германии. Матч закончился победой англичанок со счетом 2:1, а посетили матч 87,192 зрителя