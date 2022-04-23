Матч Барсы и Вольфсбурга обновил рекорд посещаемости для женского футбола

Полуфинальная игра женской Лиги чемпионов по футболу обновила мировой рекорд посещаемости для женского футбола.

22 апреля первый матч 1/2 финала между «Барселоной» и «Вольфсбургом» (5:1) на стадионе «Камп Ноу» посетили 91648 зрителей.

Прежний рекорд посещаемости также был установлен на стадионе «Барселоны»: 30 марта каталонская команда принимала мадридский «Реал» в ответной игре четвертьфинала ЛЧ. Тогда на матче присутствовало 91553 зрителя.

В другом полуфинале встретятся французские клубы «Лион» и «ПСЖ». Финал женской Лиги чемпионов пройдет 21 мая в итальянском Турине. «Барселона» является действующим победителем турнира.

Лига чемпионов по футболу среду женщин

1/2 финала. Первые матчи

22 апреля. 19:45. Барселона (Испания) – Вольфсбург (Германия) – 5:1

23 апреля. 18:00. Лион (Франция) – ПСЖ (Франция)

Ответные матчи – 30 апреля

Финал – 21 мая (Турин, Италия)

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