Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Матч Барсы и Вольфсбурга обновил рекорд посещаемости для женского футбола

Полуфинал женской ЛЧ на стадионе «Камп Ноу» посетили 91648 зрителей

  • 23.04.2022 03:12
  • 96 просмотров
  • 0 комментариев
Матч Барсы и Вольфсбурга обновил рекорд посещаемости для женского футбола
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полуфинальная игра женской Лиги чемпионов по футболу обновила мировой рекорд посещаемости для женского футбола.

22 апреля первый матч 1/2 финала между «Барселоной» и «Вольфсбургом» (5:1) на стадионе «Камп Ноу» посетили 91648 зрителей.

Прежний рекорд посещаемости также был установлен на стадионе «Барселоны»: 30 марта каталонская команда принимала мадридский «Реал» в ответной игре четвертьфинала ЛЧ. Тогда на матче присутствовало 91553 зрителя.

В другом полуфинале встретятся французские клубы «Лион» и «ПСЖ». Финал женской Лиги чемпионов пройдет 21 мая в итальянском Турине. «Барселона» является действующим победителем турнира.

Лига чемпионов по футболу среду женщин

1/2 финала. Первые матчи

  • 22 апреля. 19:45. Барселона (Испания) – Вольфсбург (Германия) – 5:1
  • 23 апреля. 18:00. Лион (Франция) – ПСЖ (Франция)

Ответные матчи – 30 апреля

Финал – 21 мая (Турин, Италия)

Сетка турнира

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности