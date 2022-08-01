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  4. Англия – Германия – 2:1 (д.в.) Монзуль судила финал. Видео голов и обзор
Чемпионат Европы
01 августа 2022, 06:15 | Обновлено 01 августа 2022, 06:25
181
0

Англия – Германия – 2:1 (д.в.) Монзуль судила финал. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального поединка Евро-2022 среди женских сборных

01 августа 2022, 06:15 | Обновлено 01 августа 2022, 06:25
181
0
Англия – Германия – 2:1 (д.в.) Монзуль судила финал. Видео голов и обзор
УЕФА

31 июля в 19:00 в Лондоне на «Уэмбли» состоялся финал женского Евро-2022 по футболу между сборными Англии и Германии.

Матч обслуживала главный арбитр Катерина Монзуль из Украины.

Англия выиграла Евро-2022, забив победный гол в ворота Германии в овертайме (2:1 д.в.).

Евро-2022 по футболу среди женщин

Финал. Уэмбли (Англия). 31 июля, 19:00

Англия – Германия – 2:1 (д.в.)

Голы: Тун, 62, Келли, 110 – Магулль, 79.

Смотрите на YouTube: видео голов и обзор матча

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Источник Sport.ua
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