31 июля в 19:00 в Лондоне на «Уэмбли» состоялся финал женского Евро-2022 по футболу между сборными Англии и Германии.

Матч обслуживала главный арбитр Катерина Монзуль из Украины.

Англия выиграла Евро-2022, забив победный гол в ворота Германии в овертайме (2:1 д.в.).

Евро-2022 по футболу среди женщин

Финал. Уэмбли (Англия). 31 июля, 19:00

Англия – Германия – 2:1 (д.в.)

Голы: Тун, 62, Келли, 110 – Магулль, 79.

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