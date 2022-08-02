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  4. Йожеф САБО: «Заявления тренера Штурма о желании сыграть от обороны – обман»
Лига чемпионов
02 августа 2022, 12:56 | Обновлено 02 августа 2022, 13:12
1361
4

Йожеф САБО: «Заявления тренера Штурма о желании сыграть от обороны – обман»

Специалист – о предстоящем поединке «Динамо» – «Штурм»

02 августа 2022, 12:56 | Обновлено 02 августа 2022, 13:12
1361
4
Йожеф САБО: «Заявления тренера Штурма о желании сыграть от обороны – обман»
ФК Динамо Киев

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о предстоящем матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Штурм» Грац.

«Команду «Штурм» я не знаю, не видел ее. Но скажу так: мне нравится австрийский чемпионат, там хорошие команды играют. Единственное, у меня есть вопрос. «Штурм» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Австрии, отстав от чемпиона Зальцбурга на 15 очков. Вопрос такой: или «Штурм» просто намного слабее Зальцбурга или же, когда был разрыв в 6-7 очков, они сдались и не играли уже на чемпионство. Но это мое мнение.

В любом случае «Штурм» — это хорошая команда. Они дисциплинированные, потому что с австрийского чемпионата многие футболисты потом переходят в клубы из Бундеслиги Германии. Это мы можем увидеть по сборной Австрии, в которую приглашаются футболисты из немецкой Бундеслиги. Это говорит о чем-то!

Да, накануне матча с «Динамо» в рамках чемпионата Австрии «Штурм» выиграл дома у Зальцбурга со счетом 2:1. Я прочитал высказывание главного тренера «Штурма» Кристиана Ильцера перед матчем с киевлянами. Но это высказывание! Может, он просто обманывает, говоря, что «Штурм» не собирается играть в открытый и атакующий футбол. Он сказал, что они закроются, потому что против «Динамо» только так можно играть. Но, мне кажется, что это просто обман!

Во всяком случае «Штурм» первый матч будет играть на выезде и, конечно, они постараются обезопасить свои ворота. Я думаю, что после потери мяча все футболисты «Штурма» будут отходить на свою половину поля и будут защищаться, играя на контратаках.

Стоит ли принимать во внимание тот факт, что ««Динамо»» накануне матча с австрийцами проиграло Эвертону в спарринге со счетом 0:3? Абсолютно не стоит брать это во внимание. Это была такая подарочная игра. Тем более, что в этом матче играли «динамовцы», которые не принимали участие в поединке с Фенербахче. Но самое главное, что киевляне сыграли этот спарринг, сделав праздник футбола.

А в матче со «Штурмом» «динамовцам» нельзя пропускать. Я знаю Луческу и у него тактика практически одна и та же. Так что по этой же тактике он будет играть дома с австрийцами, а на выезде тем более. Но во всяком случае я верю в «Динамо» и верю, что они должны пройти этого соперника», - сказал Сабо.

Матч «Динамо» – «Штурм» состоится в польском городе Лодзь в среду, 3 августа. Начало в 21:00 по Киеву.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Штурм Грац Лига чемпионов Динамо - Штурм
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Источник Sportarena
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Комментарии 4
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Милан Милан
Старый маразматик, наговорил непонятно что. Ну хоть честно признался, что не видел как Штурм играет. Но вопрос - зачем нам его фантазии?
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+1
veter
А Луческу будет играть по табло. Абы сразу не пропустили.
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0
Віталій Ткачук
Я думаю що тренер Штурма не злукавив. Вони бачили як Фенер намагався грати в атакувальний футбол, і вилетів, а там склад сильніший ніж в Штурма. Віддадуть м'яч, будуть грати на контратаках, бо ДК, в позиційній грі слабкий. Якщо австрійці заб'ють першими, то нам буде важко, і навпаки.
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0
Умник
Отличный анализ был от Димы Джулая.
К каждому матчу надо готовится.
Они умно выиграли у Зальцбурга.
Они заставят играть Динамо первым номером.
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0
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