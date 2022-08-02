Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Поединок состоится в среду, 3 августа
В среду, 3 августа, киевское «Динамо» проведет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23. В польском городе Лодзь «бело-синие» примут австрийский «Штурм» (Грац).
Этот матч будет транслироваться в прямом эфире эксклюзивно на телеканале Setanta Sports Украина.
«Динамо» – «Штурм». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Кроме того, прямую трансляцию матча бесплатно можно будет посмотреть на OTT-платформе setantasports.com – на любом гаджете (смартфон, планшет, ПК) при наличии доступа в Интернет.
Также с задержкой в 15 минут поединок будет транслироваться телеканалом 2+2. Начало встречи – в 21:00 по Киеву.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Штурм».
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