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Лига чемпионов
02 августа 2022, 04:40 | Обновлено 02 августа 2022, 04:45
348
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм

Поединок состоится в среду, 3 августа

02 августа 2022, 04:40 | Обновлено 02 августа 2022, 04:45
348
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
ФК Динамо Киев

В среду, 3 августа, киевское «Динамо» проведет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23. В польском городе Лодзь «бело-синие» примут австрийский «Штурм» (Грац).

Этот матч будет транслироваться в прямом эфире эксклюзивно на телеканале Setanta Sports Украина.

«Динамо» – «Штурм». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Кроме того, прямую трансляцию матча бесплатно можно будет посмотреть на OTT-платформе setantasports.com – на любом гаджете (смартфон, планшет, ПК) при наличии доступа в Интернет.

Также с задержкой в 15 минут поединок будет транслироваться телеканалом 2+2. Начало встречи – в 21:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Штурм».

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Источник Sport.ua
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