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Лига чемпионов
02 августа 2022, 08:40 | Обновлено 02 августа 2022, 08:42
89
0

УЕФА назвал имена дополнительных арбитров на матч Динамо – Штурм

Впервые на такой ранней стадии Лиги чемпионов будет система VAR

02 августа 2022, 08:40 | Обновлено 02 августа 2022, 08:42
89
0
УЕФА назвал имена дополнительных арбитров на матч Динамо – Штурм
ФК Динамо Киев

УЕФА назвал имена видеопомощников, которые будут помогать арбитру матча  третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Штурм».

Видеопомощником рефери станет Пьер Гаюст, его ассистентом – Эрик Ваттеллье. Оба из Франции.

Ранее УЕФА сообщил, что в этом году система VAR впервые будет работать на такой ранней стадии ЛЧ. 

Отметим, что изначально были известны лишь имена рефери, его ассистентов и четвертого арбитра.

Первый матч между «Динамо» и «Штурмом» состоится в среду, 3 августа. Начало – в 21:00. 

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Динамо Киев Штурм Грац VAR Лига чемпионов Динамо - Штурм
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Источник УЕФА
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