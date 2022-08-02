УЕФА назвал имена дополнительных арбитров на матч Динамо – Штурм
Впервые на такой ранней стадии Лиги чемпионов будет система VAR
УЕФА назвал имена видеопомощников, которые будут помогать арбитру матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Штурм».
Видеопомощником рефери станет Пьер Гаюст, его ассистентом – Эрик Ваттеллье. Оба из Франции.
Ранее УЕФА сообщил, что в этом году система VAR впервые будет работать на такой ранней стадии ЛЧ.
Отметим, что изначально были известны лишь имена рефери, его ассистентов и четвертого арбитра.
Первый матч между «Динамо» и «Штурмом» состоится в среду, 3 августа. Начало – в 21:00.
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