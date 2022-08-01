Лига чемпионов01 августа 2022, 12:21 | Обновлено 01 августа 2022, 12:42
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Система VAR впервые будет использована в Q3 Лиги Чемпионов
Историческое решение от УЕФА
01 августа 2022, 12:21 | Обновлено 01 августа 2022, 12:42
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Пресс-служба УЕФА сообщила, что впервые на стадии третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в матчах будет использоваться система VAR (Video assistant referee - система видеопомощи арбитрам).
Это первый случай, когда VAR будет применяться на нецентрализованной стадии турнира под эгидой УЕФА.
В среду, 3 августа, свою первую домашнюю встречу этого этапа Лиги чемпионов против австрийского «Штурма» проведет украинский клуб «Динамо Киев».
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