Система VAR впервые будет использована в Q3 Лиги Чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила, что впервые на стадии третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в матчах будет использоваться система VAR (Video assistant referee - система видеопомощи арбитрам).

Это первый случай, когда VAR будет применяться на нецентрализованной стадии турнира под эгидой УЕФА.

В среду, 3 августа, свою первую домашнюю встречу этого этапа Лиги чемпионов против австрийского «Штурма» проведет украинский клуб «Динамо Киев».