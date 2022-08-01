Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Система VAR впервые будет использована в Q3 Лиги Чемпионов
Лига чемпионов
01 августа 2022, 12:21 | Обновлено 01 августа 2022, 12:42
427
0

Система VAR впервые будет использована в Q3 Лиги Чемпионов

Историческое решение от УЕФА

01 августа 2022, 12:21 | Обновлено 01 августа 2022, 12:42
427
0
Система VAR впервые будет использована в Q3 Лиги Чемпионов
Instagram. VAR

Пресс-служба УЕФА сообщила, что впервые на стадии третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в матчах будет использоваться система VAR (Video assistant referee - система видеопомощи арбитрам).

Это первый случай, когда VAR будет применяться на нецентрализованной стадии турнира под эгидой УЕФА.

В среду, 3 августа, свою первую домашнюю встречу этого этапа Лиги чемпионов против австрийского «Штурма» проведет украинский клуб «Динамо Киев».

 

По теме:
Шахтер арендовал тренировочный центр в Польше
Бенфика – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Бронза в Швейцарии. Динамо U-19 выиграло у сверстников из Фулхэма
Лига чемпионов VAR Динамо Киев Динамо - Штурм
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто будет претендовать на права трансляций УПЛ
Футбол | 31 июля 2022, 12:18 7
Стало известно, кто будет претендовать на права трансляций УПЛ
Стало известно, кто будет претендовать на права трансляций УПЛ

Заявки на все права всего две

Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Футбол | 01 августа 2022, 06:45 2
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль

Катерина такой перформанс от Хлое Келли оценила желтой карточкой

Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Футбол | 31.07.2022, 11:58
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
ОФИЦИАЛЬНО. Лейпциг подписал защитника Хоффенхайма
Футбол | 01.08.2022, 08:16
ОФИЦИАЛЬНО. Лейпциг подписал защитника Хоффенхайма
ОФИЦИАЛЬНО. Лейпциг подписал защитника Хоффенхайма
НЕЙМАР: «Лео – всегда Лео, это не меняется, он продолжает делать разницу»
Футбол | 01.08.2022, 04:21
НЕЙМАР: «Лео – всегда Лео, это не меняется, он продолжает делать разницу»
НЕЙМАР: «Лео – всегда Лео, это не меняется, он продолжает делать разницу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
31.07.2022, 18:42 12
Футбол
ФОТО. Экс-первая ракетка мира вышла замуж
ФОТО. Экс-первая ракетка мира вышла замуж
30.07.2022, 15:41
Теннис
Неудача Музычук. Сборные Украины синхронно победили на шахматной Олимпиаде
Неудача Музычук. Сборные Украины синхронно победили на шахматной Олимпиаде
30.07.2022, 23:14
Другие виды
4 украинца, которые сейчас выступают в UFC
4 украинца, которые сейчас выступают в UFC
30.07.2022, 23:45
MMA
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
30.07.2022, 16:07 23
Футбол
Иван РЕДКАЧ: «За счет чего Джошуа может победить в реванше Юсика?»
Иван РЕДКАЧ: «За счет чего Джошуа может победить в реванше Юсика?»
31.07.2022, 09:52 3
Бокс
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
30.07.2022, 19:35 2
Футбол
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
31.07.2022, 08:34 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем