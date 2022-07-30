Лига чемпионов30 июля 2022, 01:35 |
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Матч Динамо и Штурма в Лодзи рассудят французы
Главным арбитром станет Франсуа Летексье
30 июля 2022, 01:35 |
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В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» встретится с австрийским «Штурмом».
Первый матч, который состоится в Лодзи, будет обслуживать французская бригада арбитров.
Главным арбитром назначен Франсуа Летесье. На линиях будут работать Сириль Мюнье и Меди Рамуни.
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