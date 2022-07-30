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  4. Матч Динамо и Штурма в Лодзи рассудят французы
Лига чемпионов
30 июля 2022, 01:35 |
109
0

Матч Динамо и Штурма в Лодзи рассудят французы

Главным арбитром станет Франсуа Летексье

30 июля 2022, 01:35 |
109
0
Матч Динамо и Штурма в Лодзи рассудят французы
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсуа Летексье

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» встретится с австрийским «Штурмом».

Первый матч, который состоится в Лодзи, будет обслуживать французская бригада арбитров.

Главным арбитром назначен Франсуа Летесье. На линиях будут работать Сириль Мюнье и Меди Рамуни.

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Динамо Киев Штурм Грац Динамо - Штурм Лига чемпионов судейские назначения Франсуа Летесье
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Источник УЕФА
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