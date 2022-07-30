Матч Динамо и Штурма в Лодзи рассудят французы

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» встретится с австрийским «Штурмом».

Первый матч, который состоится в Лодзи, будет обслуживать французская бригада арбитров.

Главным арбитром назначен Франсуа Летесье. На линиях будут работать Сириль Мюнье и Меди Рамуни.