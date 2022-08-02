Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер разорвал контракт с Алексисом Санчесом
Италия
02 августа 2022, 02:02 | Обновлено 02 августа 2022, 04:12
142
0

Интер разорвал контракт с Алексисом Санчесом

33-летний чилиец стал свободным агентом

02 августа 2022, 02:02 | Обновлено 02 августа 2022, 04:12
142
0
Интер разорвал контракт с Алексисом Санчесом
Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» расторг контракт с чилийским вингером Алексисом Санчесом. Действующее соглашение было рассчитано до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Серии А Санчес провел в составе «Интера» 27 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Интер» выплатит Санчесу 5 млн евро за расторжение контракта.

По теме:
Ницца и Лестер согласовали трансфер Шмейхеля
ОФИЦИАЛЬНО. Рэмзи подписал контракт с Ниццой
Интер отказался продавать Дюмфриса в Челси за 30 млн евро
расторжение контракта трансферы Интер Милан Алексис Санчес трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрика хочет подписать французский клуб, Супряга переел круассанов
Футбол | 02 августа 2022, 05:00 0
Мудрика хочет подписать французский клуб, Супряга переел круассанов
Мудрика хочет подписать французский клуб, Супряга переел круассанов

Главные новости за 1 августа на Sport.ua

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 01 августа 2022, 07:00 2
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

Турнир проходил в Англии с 6 по 31 июля

ОФИЦИАЛЬНО. Торино арендовал защитника Интера
Футбол | 02.08.2022, 02:34
ОФИЦИАЛЬНО. Торино арендовал защитника Интера
ОФИЦИАЛЬНО. Торино арендовал защитника Интера
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
Футбол | 01.08.2022, 16:24
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
5 клубов УПЛ хотят играть матчи в своих городах
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Футбол | 01.08.2022, 06:45
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Это топчик! Футболистка из Англии сняла футболку на радостях, при Монзуль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
31.07.2022, 13:20 7
Футбол
Олег СМАЛИЙЧУК: «Увидел Палкина без носков в Вене и стыдно стало»
Олег СМАЛИЙЧУК: «Увидел Палкина без носков в Вене и стыдно стало»
01.08.2022, 13:55 14
Футбол
ВИДЕО. Украинец Потеря дебютировал в UFC с поражения от румынского бойца
ВИДЕО. Украинец Потеря дебютировал в UFC с поражения от румынского бойца
31.07.2022, 02:00 2
MMA
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
31.07.2022, 19:07 1
Футбол
Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене
Их осталось четверо. Футболисты Шахтера, игравшие на Донбасс Арене
01.08.2022, 12:38 7
Футбол
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
31.07.2022, 11:30 6
Бокс
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
31.07.2022, 02:25
Бокс
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
31.07.2022, 18:42 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем