Интер разорвал контракт с Алексисом Санчесом

Миланский «Интер» расторг контракт с чилийским вингером Алексисом Санчесом. Действующее соглашение было рассчитано до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Серии А Санчес провел в составе «Интера» 27 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Интер» выплатит Санчесу 5 млн евро за расторжение контракта.