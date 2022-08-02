Италия02 августа 2022, 02:02 | Обновлено 02 августа 2022, 04:12
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Интер разорвал контракт с Алексисом Санчесом
33-летний чилиец стал свободным агентом
02 августа 2022, 02:02 | Обновлено 02 августа 2022, 04:12
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Миланский «Интер» расторг контракт с чилийским вингером Алексисом Санчесом. Действующее соглашение было рассчитано до лета 2023 года.
В прошедшем сезоне Серии А Санчес провел в составе «Интера» 27 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Интер» выплатит Санчесу 5 млн евро за расторжение контракта.
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